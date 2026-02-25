Рейтинг@Mail.ru
Мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076625760.html
Мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся, заявил Мишустин
Мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
Мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся, заявил Мишустин
Мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:33:00+03:00
2026-02-25T13:33:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010032836_0:3:2970:1673_1920x0_80_0_0_2ef116ca7c32394f4d3a9029c0d95ed5.jpg
https://ria.ru/20260225/shkola-2076624133.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010032836_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_13639c361ab664745ad136a48c304c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся, заявил Мишустин

Мишустин: мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчебник русского языка
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Учебник русского языка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Ответ на вопрос, перегружены школьники или нет, разнится в зависимости от родителей, всегда был дискуссионным. Мнения учителей и родителей разделились, одни считают, что дети их не загружены, некоторые считают, что очень перегружены", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Школьница во время урока химии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин поддержал инициативу по анализу объема домашнего задания в школах
Вчера, 13:28
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала