Трудно конкурировать в мире без собственных решений, заявил Мишустин

Трудно конкурировать в мире без собственных решений во всех отраслях экономики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:28:00+03:00
