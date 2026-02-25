https://ria.ru/20260225/mishustin-2076622817.html
Мишустин рассказал о выделении средств на модернизацию "Почты России"
Мишустин рассказал о выделении средств на модернизацию "Почты России" - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о выделении средств на модернизацию "Почты России"
Власти РФ выделят 5 миллиардов рублей на модернизацию отделений "Почты России", заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
россия
почта россии
экономика
михаил мишустин
госдума рф
Мишустин рассказал о выделении средств на модернизацию "Почты России"
Мишустин: власти выделят 5 млрд рублей на модернизацию отделений "Почты России"