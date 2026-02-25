Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о выделении средств на модернизацию "Почты России" - РИА Новости, 25.02.2026
13:24 25.02.2026 (обновлено: 16:06 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076622817.html
Мишустин рассказал о выделении средств на модернизацию "Почты России"
Власти РФ выделят 5 миллиардов рублей на модернизацию отделений "Почты России", заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:24:00+03:00
2026-02-25T16:06:00+03:00
россия
почта россии
экономика
михаил мишустин
госдума рф
россия
2026
Мишустин о развитии "Почты России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство работает по двум направлениям поддержки "Почты России" – изменение законодательства и финансовая поддержка. Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
россия, почта россии, экономика, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Почта России, Экономика, Михаил Мишустин, Госдума РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти РФ выделят 5 миллиардов рублей на модернизацию отделений "Почты России", заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"По финансовой поддержке сразу скажу - выделим 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на продолжение программы модернизации отделений почтовой связи. Было такое поручение. Даже несмотря на ограничение ресурсов, мы такое решение приняли", - сказал он в ходе отчета правительства РФ в Госдуме России.
Отделение Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Почта России" скорректирует тарифы на услуги
13 февраля, 15:00
 
РоссияПочта РоссииЭкономикаМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
