https://ria.ru/20260225/mishustin-2076622692.html
Новые технологии повысят доходы российских работников, заявил Мишустин
Новые технологии повысят доходы российских работников, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
Новые технологии повысят доходы российских работников, заявил Мишустин
Сотрудники российских компаний с внедрением новых технологий смогут претендовать на более высокий уровень доходов, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:24:00+03:00
2026-02-25T13:24:00+03:00
2026-02-25T13:24:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074755914_0:284:2179:1510_1920x0_80_0_0_1414549ad24fefb2ebdb39ef3634169d.jpg
https://ria.ru/20260225/faktor-2076621673.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074755914_0:266:2020:1781_1920x0_80_0_0_c731d9c09b4e885cb66949957e4ab06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Новые технологии повысят доходы российских работников, заявил Мишустин
Мишустин: новые технологии повысят доходы работников в РФ