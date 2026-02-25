Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
13:24 25.02.2026
Новые технологии повысят доходы российских работников, заявил Мишустин
Сотрудники российских компаний с внедрением новых технологий смогут претендовать на более высокий уровень доходов, заявил премьер-министр России Михаил...
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Новые технологии повысят доходы российских работников, заявил Мишустин

Мишустин: новые технологии повысят доходы работников в РФ

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сотрудники российских компаний с внедрением новых технологий смогут претендовать на более высокий уровень доходов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он ранее в среду напомнил, что президент России Владимир Путин поставил перед правительством ряд задач на 2026 год.
"Пятая задача – это производительность труда и ее дальнейшее повышение. Прежде всего – за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений. Отечественные компании смогут укрепить позиции на рынке, повысить эффективность своей работы. Как следствие, для их сотрудников это означает более высокий уровень доходов", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин назвал ключевой фактор успешного развития России
Экономика Россия Михаил Мишустин Владимир Путин Госдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала