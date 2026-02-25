Рейтинг@Mail.ru
13:20 25.02.2026
Мишустин подчеркнул важность внедрения новых мер поддержки семей с детьми
2026
общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность совершенствования и внедрения новых мер поддержки семей с детьми в России.
"Первая и ключевая (задача – ред.) – это сбережение и приумножение нашего народа. Очень важно здесь сконцентрироваться на повышении благополучия наших семей с детьми, людей самых разных поколений, совершенствуя меры поддержки и внедряя новые, распространяя лучшие практики российских субъектов на всю страну", - сказал Мишустин в ходе доклада в Госдуме.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин заявил об увеличении выпуска лекарств в 2025 году
