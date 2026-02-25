Мишустин заявил об увеличении выпуска лекарств в 2025 году

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Выпуск лекарств в России в 2025 году увеличился почти на 15,5%, медицинских изделий - на 10%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год.