Единство народов должно стать опорой для развития России, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
13:16 25.02.2026
Единство народов должно стать опорой для развития России, заявил Мишустин
Единство народов должно стать опорой для развития России, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
Единство народов должно стать опорой для развития России, заявил Мишустин
Народы России уважают традиции культуру и веру друг друга, это единство должно стать опорой для развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 25.02.2026
россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Единство народов должно стать опорой для развития России, заявил Мишустин

Мишустин: Единство народов России должно стать опорой для развития

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Народы России уважают традиции культуру и веру друг друга, это единство должно стать опорой для развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Мы веками живем вместе, дополняя сильные качества друг друга. И у нас общий для всех государственный язык – это русский язык. Мы слышим и понимаем друг друга. И всегда с уважением относимся к традициям, культуре и вере каждого народа нашей многонациональной страны", – сказал глава правительства РФ. Он напомнил, что 2026 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным годом единства народов России.
"Самое главное – нас объединяют общие ценности и желание двигаться вперед – вместе. Делать всё необходимое для процветания нашей страны, нашей любимой России", - подчеркнул он.
Цитируя президента РФ, Мишустин отметил, что именно такое непобедимое единство лежит в основе достижений России в самых разных областях. "И именно оно должно стать опорой для дальнейшей совместной работы правительства, парламента, Центрального Банка и регионов", – заявил он.
Мишустин о системе ежегодной семейной выплаты - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о запуске системы семейной выплаты
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
