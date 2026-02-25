https://ria.ru/20260225/mishustin-2076618327.html
Мишустин призвал применять инновации на практике в ключевых отраслях
Мишустин призвал применять инновации на практике в ключевых отраслях - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин призвал применять инновации на практике в ключевых отраслях
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инновации в России должны активно применяться на практике в ключевых отраслях. РИА Новости, 25.02.2026
экономика
россия
госдума рф
михаил мишустин
россия
