Мишустин поздравил министра сельского хозяйства с днем рождения

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил министра сельского хозяйства России Оксану Лут с днем рождения во время своего доклада в Государственной думе.

Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства, в том числе министр сельского хозяйства. В среду ей исполнилось 47 лет.

"Друзья, сегодня у Оксаны Николаевны (Лут - ред.) день рождения. Я воспользуюсь возможностью в докладе ее поздравить", - сказал Мишустин.