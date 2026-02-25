https://ria.ru/20260225/mishustin-2076617458.html
Мишустин поздравил министра сельского хозяйства с днем рождения
Мишустин поздравил министра сельского хозяйства с днем рождения - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин поздравил министра сельского хозяйства с днем рождения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил министра сельского хозяйства России Оксану Лут с днем рождения во время своего доклада в Государственной думе. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:11:00+03:00
2026-02-25T13:11:00+03:00
2026-02-25T13:11:00+03:00
россия
михаил мишустин
оксана лут
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978035587_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_d98658239f4e5438081eee4cbc10ef82.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978035587_30:0:1055:769_1920x0_80_0_0_870962fba8098317f5230892dc7eb580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, оксана лут, политика
Россия, Михаил Мишустин, Оксана Лут, Политика
Мишустин поздравил министра сельского хозяйства с днем рождения
Мишустин поздравил Лут с днем рождения и пожелал ей удачи
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил министра сельского хозяйства России Оксану Лут с днем рождения во время своего доклада в Государственной думе.
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства, в том числе министр сельского хозяйства. В среду ей исполнилось 47 лет.
"Друзья, сегодня у Оксаны Николаевны (Лут - ред.) день рождения. Я воспользуюсь возможностью в докладе ее поздравить", - сказал Мишустин.
Он пожелал министру здоровья и удачи. "Так держать! Спасибо", - добавил глава правительства.