13:11 25.02.2026
Мишустин поздравил министра сельского хозяйства с днем рождения
Мишустин поздравил министра сельского хозяйства с днем рождения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил министра сельского хозяйства России Оксану Лут с днем рождения во время своего доклада в Государственной думе. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:11:00+03:00
2026-02-25T13:11:00+03:00
россия
михаил мишустин
оксана лут
политика
россия, михаил мишустин, оксана лут, политика
Россия, Михаил Мишустин, Оксана Лут, Политика
Мишустин поздравил министра сельского хозяйства с днем рождения

Мишустин поздравил Лут с днем рождения и пожелал ей удачи

© Фото : Министерство сельского хозяйства РоссииМинистр сельского хозяйства Оксана Лут
Министр сельского хозяйства Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Министерство сельского хозяйства России
Министр сельского хозяйства Оксана Лут. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил министра сельского хозяйства России Оксану Лут с днем рождения во время своего доклада в Государственной думе.
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства, в том числе министр сельского хозяйства. В среду ей исполнилось 47 лет.
"Друзья, сегодня у Оксаны Николаевны (Лут - ред.) день рождения. Я воспользуюсь возможностью в докладе ее поздравить", - сказал Мишустин.
Он пожелал министру здоровья и удачи. "Так держать! Спасибо", - добавил глава правительства.
 
