Мишустин рассказал об обеспечении ВС России в зоне СВО
Мишустин рассказал об обеспечении ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал об обеспечении ВС России в зоне СВО
Правительство России обеспечивает Вооруженные силы, задействованные в зоне спецоперации, необходимым вооружением и техникой, сообщил председатель правительства
Мишустин рассказал об обеспечении ВС России в зоне СВО
Мишустин: правительство обеспечивает ВС РФ необходимыми вооружениями и техникой
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России обеспечивает Вооруженные силы, задействованные в зоне спецоперации, необходимым вооружением и техникой, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Правительство обеспечивает Вооруженные силы страны, задействованные в специальной военной операции, необходимым вооружением, техникой, финансовыми ресурсами", - сказал Мишустин.