Мишустин рассказал об обеспечении ВС России в зоне СВО

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России обеспечивает Вооруженные силы, задействованные в зоне спецоперации, необходимым вооружением и техникой, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.