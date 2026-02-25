Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о продолжении поддержки участников СВО - РИА Новости, 25.02.2026
13:05 25.02.2026
Мишустин заявил о продолжении поддержки участников СВО
Мишустин заявил о продолжении поддержки участников СВО
Поддержка участников специальной военной операции будет продолжена, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
михаил мишустин, россия, владимир путин, госдума рф
Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин заявил о продолжении поддержки участников СВО

Мишустин: поддержка участников СВО будет продолжена

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий во время боевой работы
Военнослужащий во время боевой работы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий во время боевой работы. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции будет продолжена, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Конечно, вся эта поддержка (участников СВО - ред.) не ограничивается годом защитника Отечества. Она будет продолжена", - сказал Мишустин, выступая в среду Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Ежегодный отчет в Госдуме является рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ Владимира Путина.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей государства
Михаил МишустинРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
