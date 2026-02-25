https://ria.ru/20260225/mishustin-2076613671.html
Мишустин заявил о продолжении поддержки участников СВО
Мишустин заявил о продолжении поддержки участников СВО - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин заявил о продолжении поддержки участников СВО
Поддержка участников специальной военной операции будет продолжена, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:05:00+03:00
2026-02-25T13:05:00+03:00
2026-02-25T13:05:00+03:00
михаил мишустин
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073983036_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58d3c08c5d3de4c219bbe85db9fb7e9a.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076613340.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073983036_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64b9188bd6edbe243ad5a8f045d02832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, владимир путин, госдума рф
Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин заявил о продолжении поддержки участников СВО
Мишустин: поддержка участников СВО будет продолжена