Мишустин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей государства
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 25.02.2026
Мишустин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей государства
Мишустин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей государства - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей государства
Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал поддержку бойцов специальной военной операции и их семей важнейшей задачей государства. РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
россия
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей государства

Мишустин назвал поддержку бойцов СВО и их семей важнейшей задачей государства

© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал поддержку бойцов специальной военной операции и их семей важнейшей задачей государства.
"Поддержка бойцов и членов их семей, как подчеркивал президент, – важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего нашего общества", - сказал он на отчете правительства РФ о результатах деятельности за 2025 год в Госдуме России.
Мишустин отметил, что прошедший 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества в память о подвигах тех, кто в разные периоды истории сражался за родину и в честь участников специальной военной операции, которые отстаивают интересы России сегодня.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Единая Россия. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Мишустин отметил ответственную позицию Госдумы по поддержке бойцов СВО
26 января, 15:54
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
