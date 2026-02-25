https://ria.ru/20260225/mishustin-2076612933.html
Бойцы СВО получают лечение вне очереди, заявил Мишустин
Бойцы СВО получают лечение вне очереди, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
Бойцы СВО получают лечение вне очереди, заявил Мишустин
Бойцы СВО вне очереди получают лечение и необходимые медицинские изделия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:03:00+03:00
2026-02-25T13:03:00+03:00
2026-02-25T13:06:00+03:00
михаил мишустин
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076592428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76d9f0f7fb1b90ea6674787e36f52465.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076613340.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076592428_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a9d542e71d111697876d99c9f6146e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество, россия, госдума рф
Михаил Мишустин, Общество, Россия, Госдума РФ
Бойцы СВО получают лечение вне очереди, заявил Мишустин
Мишустин: бойцы СВО получают лечение вне очереди