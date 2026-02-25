Использование ИИ меняет кадровую потребность в экономике, заявил Мишустин

Рейтинг@Mail.ru
13:01 25.02.2026 (обновлено: 13:02 25.02.2026)
россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Госдума РФ
© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта постоянно меняет кадровую потребность отраслей экономики России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Чтобы четко понимать, каких и сколько специалистов не хватает, по поручению президента сформировали прогноз кадровой потребности отраслей. Это, кстати, непростая история, потому что на сегодняшний день использование искусственного интеллекта, оно буквально каждый квартал меняет такую потребность, над чем мы активно работаем", - сказал он, выступая в Госдуме.
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Стало известно, сколько россиян ежедневно используют ИИ в работе
20 февраля, 06:13
 
РоссияЭкономикаМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
