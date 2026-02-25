https://ria.ru/20260225/mishustin-2076611201.html
Использование ИИ меняет кадровую потребность в экономике, заявил Мишустин
Использование искусственного интеллекта постоянно меняет кадровую потребность отраслей экономики России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
