https://ria.ru/20260225/mishustin-2076610885.html
Мишустин рассказал о восстановлении компетенции России в авиастроении
Мишустин рассказал о восстановлении компетенции России в авиастроении - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о восстановлении компетенции России в авиастроении
Россия в прошлом году продолжила восстанавливать компетенции в сфере авиастроения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:00:00+03:00
2026-02-25T13:00:00+03:00
2026-02-25T13:00:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076594943_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_20a83e8d959f80dcd20e24db56c56950.png
https://ria.ru/20260225/infrastruktura-2076608735.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076594943_628:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_dd401b8155413abe572267040e3ea929.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о восстановлении компетенции России в авиастроении
Мишустин: РФ в 2025 году продолжила восстанавливать компетенции в авиастроении
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году продолжила восстанавливать компетенции в сфере авиастроения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"В сфере авиастроения продолжили восстанавливать наши компетенции. На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях, материалах", - заявил он.
По словам премьера, также развивались беспилотные авиационные системы - инфраструктура для их испытаний и углубления компетенций в настоящий момент развернута примерно в трети регионов.