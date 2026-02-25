Мишустин рассказал о восстановлении компетенции России в авиастроении

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году продолжила восстанавливать компетенции в сфере авиастроения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

"В сфере авиастроения продолжили восстанавливать наши компетенции. На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях, материалах", - заявил он.