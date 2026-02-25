Рейтинг@Mail.ru
Россия запускает в производство Ту-214, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
12:57 25.02.2026
Россия запускает в производство Ту-214, заявил Мишустин
Россия в декабре завершила сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214, сейчас его запускают в производство, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 25.02.2026
Россия запускает в производство Ту-214, заявил Мишустин

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радио-электронного оборудования и комплектующими
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Россия в декабре завершила сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214, сейчас его запускают в производство, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"В сфере авиастроения мы продолжили восстанавливать наши компетенции. На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях, на материалах. В декабре завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214. Сейчас мы запускаем его в производство", - сказал Мишустин.
Опытный образец регионального самолета Ил-114-300 во время первого зарубежного демонстрационного полета на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Глава Минпромторга назвал даты сертификации самолета Ил-114-300
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
