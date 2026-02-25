https://ria.ru/20260225/mishustin-2076609876.html
Россия запускает в производство Ту-214, заявил Мишустин
Россия запускает в производство Ту-214, заявил Мишустин
Россия в декабре завершила сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214, сейчас его запускают в производство, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Мишустин: Россия запускает в производство среднемагистральный лайнер Ту-214