Мишустин анонсировал увеличение бюджетных мест
Мишустин анонсировал увеличение бюджетных мест - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин анонсировал увеличение бюджетных мест
Власти РФ будут увеличить число бюджетных мест по самым востребованным специальностям, необходимым для технологического лидерства страны, заявил премьер-министр РИА Новости, 25.02.2026
россия
михаил мишустин
госдума рф
россия
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Власти РФ будут увеличить число бюджетных мест по самым востребованным специальностям, необходимым для технологического лидерства страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По самым востребованным специальностям, в первую очередь нужным для достижения технологического, промышленного суверенитета, лидерства, будем увеличивать количество бюджетных мест", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год