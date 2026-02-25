Рейтинг@Mail.ru
Мишустин сообщил о росте выпуска лекарств в 2025 году
12:50 25.02.2026
Мишустин сообщил о росте выпуска лекарств в 2025 году
Выпуск лекарств в РФ в 2025 году увеличился почти на 15,5% процента, медизделий - на 10%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с...
Мишустин сообщил о росте выпуска лекарств в 2025 году

Мишустин: выпуск лекарств в 2025 году увеличился на 15,5%

© Фото : Freepik / drobotdeanЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Freepik / drobotdean
Лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Выпуск лекарств в РФ в 2025 году увеличился почти на 15,5% процента, медизделий - на 10%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Одними из самых быстрорастущих направлений остаются фармацевтическая, медицинская промышленность. Выпуск лекарств увеличился почти на пятнадцать с половиной процентов. А медизделий - на десять", - сказал Мишустин.
