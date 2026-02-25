https://ria.ru/20260225/mishustin-2076607783.html
Мишустин сообщил о росте выпуска лекарств в 2025 году
Мишустин сообщил о росте выпуска лекарств в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин сообщил о росте выпуска лекарств в 2025 году
Выпуск лекарств в РФ в 2025 году увеличился почти на 15,5% процента, медизделий - на 10%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:50:00+03:00
2026-02-25T12:50:00+03:00
2026-02-25T12:53:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_26cf97568fa65863593bc8e6aa82122c.jpg
https://ria.ru/20260211/lekarstvo-2073561093.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_c416a196f6215eedcf3c2f3fb68cd6b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин сообщил о росте выпуска лекарств в 2025 году
Мишустин: выпуск лекарств в 2025 году увеличился на 15,5%