Мишустин рассказал о проектах по модернизации аэропортов в России

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские воздушные гавани активно модернизируются для повышения связанности территорий, в ряде городов открыты новые аэровокзальные комплексы, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

"Для повышения связанности территорий активно реализуются и другие значимые проекты. В том числе – по модернизации аэропортов. Современные аэровокзальные комплексы открылись в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Ижевске, Мурманске", - заявил он.

"Лично посетил новый терминал в Минеральных Водах, когда в Ставропольском крае на совещании подробно обсуждали эту тему. Также посмотрел, как идут работы в Благовещенске. Важно, что все объекты возведены за счет инвестиций бизнеса – без использования бюджетных ресурсов", - добавил Мишустин.

При участии ВЭБа планируется построить и ввести в эксплуатацию более десяти пассажирских терминалов, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке, добавил премьер-министр.