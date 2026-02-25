https://ria.ru/20260225/mishustin-2076604261.html
Мишустин назвал актуальную задачу экономики России
Мишустин назвал актуальную задачу экономики России - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал актуальную задачу экономики России
25.02.2026
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
россия
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал актуальную задачу экономики России
Мишустин назвал переориентацию экспорта России актуальной задачей экономики
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Переориентация экспортных потоков является актуальной задачей для российской экономики, власти РФ продолжают помогать бизнесу перестраивать логистические цепочки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Переориентация экспортных потоков – одна из актуальных задач в стимулировании отечественной экономики на сегодняшний день", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Мишустин отметил, что российские власти продолжили помогать бизнесу перестраивать логистические цепочки, интегрировать свои поставки в глобальные транспортные коридоры по таким направлениям, как Африка и Латинская Америка.