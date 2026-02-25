Мишустин рассказал о сохранении интереса инвесторов к России

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Интерес инвесторов к России сохраняется: приток средств в основной капитал в 2025 года остался на уровне предыдущего года, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.