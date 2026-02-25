Мишустин рассказал о сохранении интереса инвесторов к России

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Интерес инвесторов к России сохраняется: приток средств в основной капитал в 2025 года остался на уровне предыдущего года, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Повышая привлекательность России как инвестиционной площадки, где можно создавать и развивать крупные промышленные инициативы. В результате интерес инвесторов к взаимодействию с нашей страной сохранился. Приток средств в основной капитал остался примерно на уровне предыдущего года", - сказал Мишустин.
Мишустин ранее сообщил, что доклад прежде всего будет посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы. Также премьер расскажет о шагах, которые предпринимаются для достижения национальных целей.
В рамках подготовки к отчету глава правительства традиционно провел встречи со всеми думскими фракциями, обсудил подготовку к мероприятию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, провел совещание с членами кабмина.