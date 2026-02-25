https://ria.ru/20260225/mishustin-2076599130.html
Мишустин назвал сумму МРОТ в 2026 году
Мишустин назвал сумму МРОТ в 2026 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос до 27 тысяч рублей с 2026 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин заявил, что МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей с 2026 года