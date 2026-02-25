Рейтинг@Mail.ru
Мишустин раскрыл сборы кинотеатров за 2025 год - РИА Новости, 25.02.2026
12:27 25.02.2026
Мишустин раскрыл сборы кинотеатров за 2025 год
Мишустин раскрыл сборы кинотеатров за 2025 год - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин раскрыл сборы кинотеатров за 2025 год
Сборы кинотеатров за 2025 год превысили 50 миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин раскрыл сборы кинотеатров за 2025 год

Мишустин: сборы кинотеатров за 2025 год превысили 50 миллиардов рублей

Зрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве
Зрительный зал кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Зрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сборы кинотеатров за 2025 год превысили 50 миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Увеличиваются и сборы кинотеатров. В прошлом году они уже превысили 50 миллиардов рублей", - сказал он на отчете правительства РФ о результатах деятельности за 2025 год в Госдуме.
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Стало известно, сколько россиян посетили кинотеатры на Новый год
12 января, 22:50
 
