https://ria.ru/20260225/mishustin-2076597920.html
Мишустин раскрыл сборы кинотеатров за 2025 год
Мишустин раскрыл сборы кинотеатров за 2025 год - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин раскрыл сборы кинотеатров за 2025 год
Сборы кинотеатров за 2025 год превысили 50 миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:27:00+03:00
2026-02-25T12:27:00+03:00
2026-02-25T12:27:00+03:00
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918733003_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_99e19ccb782f01ae266ed064865682b7.jpg
https://ria.ru/20260112/kino-2067475708.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918733003_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_89263da872e5ed7fbfc707f6e75eb12a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Мишустин раскрыл сборы кинотеатров за 2025 год
Мишустин: сборы кинотеатров за 2025 год превысили 50 миллиардов рублей