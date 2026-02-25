https://ria.ru/20260225/mishustin-2076597390.html
Мишустин назвал механизм соцконтракта хорошим инструментом поддержки семей
Мишустин назвал механизм соцконтракта хорошим инструментом поддержки семей - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал механизм соцконтракта хорошим инструментом поддержки семей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал механизм соцконтракта хорошим примером инструмента поддержки семей, отметив, что власти продолжат развивать такую... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:25:00+03:00
2026-02-25T12:25:00+03:00
2026-02-25T12:25:00+03:00
михаил мишустин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072015668_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_f5be34fed3cf46f13e97aface03eaf94.jpg
https://ria.ru/20251229/vyplaty-2065263592.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072015668_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_1db2b106598d464465876fb6022c1493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия
Мишустин назвал механизм соцконтракта хорошим инструментом поддержки семей
Мишустин счел механизм соцконтракта хорошим инструментом для поддержки семей
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал механизм соцконтракта хорошим примером инструмента поддержки семей, отметив, что власти продолжат развивать такую практику.
"Таким образом оформляется и социальный контракт. Этот инструмент стал очень хорошим примером того, как своим трудом и при содействии государства можно справиться с финансовыми трудностями. Большинство заключивших его в прошлом году улучшили материальное положение своей семьи. Безусловно, такую практику будем развивать", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.