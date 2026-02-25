Мишустин назвал механизм соцконтракта хорошим инструментом поддержки семей

"Таким образом оформляется и социальный контракт. Этот инструмент стал очень хорошим примером того, как своим трудом и при содействии государства можно справиться с финансовыми трудностями. Большинство заключивших его в прошлом году улучшили материальное положение своей семьи. Безусловно, такую практику будем развивать", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.