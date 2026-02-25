https://ria.ru/20260225/mishustin-2076596446.html
Мишустин поблагодарил Госдуму за работу в сфере помощи семьям
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил Государственную думу за совместную работу по расширению помощи семьям, выступая в среду с отчетом о... РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил Государственную думу за совместную работу по расширению помощи семьям, выступая в среду с отчетом о работе кабмина за 2025 год.
"Хочу поблагодарить парламент за совместную работу по расширению такой помощи российским семьям. И поддержку в прошлом году правительственных предложений в этой сфере", - сказал Мишустин.
Ежегодный отчет в Госдуме является рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ Владимира Путина.