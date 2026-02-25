Правительство обеспечило быстрый старт новым нацпроектам, заявил Мишустин

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кабмин обеспечил быстрый старт новым национальным проектам, большинство из которых ориентировано на технологическое лидерство РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Обеспечили быстрый старт национальным проектам, значительную долю в которых заняли те, что ориентированы на технологическое лидерство", - сказал Мишустин в ходе доклада.