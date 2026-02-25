Рейтинг@Mail.ru
Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 25.02.2026 (обновлено: 14:36 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076594965.html
Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике
Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике
Экономика России сохранила положительную динамику, несмотря на сложнейшую ситуацию, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:16:00+03:00
2026-02-25T14:36:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076639034_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_808f0d3940113eb8b0ab3c46e73eadc4.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076595449.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мишустин о положительной динамике в российской экономике
Экономика России сохранила положительную динамику, несмотря на сложнейшую ситуацию, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
2026-02-25T12:16
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076639034_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6c5884c8aee6fe5f619d15e7fab0dade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике

Мишустин: экономика РФ сохранила положительную динамику, несмотря на трудности

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экономика России сохранила положительную динамику, несмотря на сложнейшую ситуацию, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"В результате, несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась", - сказал Мишустин, выступая в среду Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Ежегодный отчет в Госдуме является рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ.
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Правительство обеспечило быстрый старт новым нацпроектам, заявил Мишустин
Вчера, 12:18
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала