Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике
Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике
Экономика России сохранила положительную динамику, несмотря на сложнейшую ситуацию, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
Экономика России сохранила положительную динамику, несмотря на сложнейшую ситуацию, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
