Мишустин начал выступление в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2026
россия
