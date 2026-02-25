https://ria.ru/20260225/mishustin-2076591980.html
Мишустин прибыл в Госдуму для отчета о работе правительства
Мишустин прибыл в Госдуму для отчета о работе правительства - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин прибыл в Госдуму для отчета о работе правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Государственную Думу на отчет правительства о результатах деятельности за 2025 год, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T11:58:00+03:00
2026-02-25T11:58:00+03:00
2026-02-25T12:15:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
экономика
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076594339_0:315:3072:2043_1920x0_80_0_0_ec4ab3ee38071541a90ef612d49d1f76.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076521693.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076594339_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_0bf3681fc4eec0e1078e5418d602d9d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, экономика, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика, Правительство РФ
Мишустин прибыл в Госдуму для отчета о работе правительства
Мишустин прибыл в Госдуму для отчета о работе правительства за 2025 год