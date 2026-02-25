Рейтинг@Mail.ru
Мишустин прибыл в Госдуму для отчета о работе правительства
11:58 25.02.2026 (обновлено: 12:15 25.02.2026)
Мишустин прибыл в Госдуму для отчета о работе правительства
Мишустин прибыл в Госдуму для отчета о работе правительства
2026-02-25T11:58:00+03:00
2026-02-25T12:15:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
экономика
правительство рф
россия
россия, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, экономика, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика, Правительство РФ
Мишустин прибыл в Госдуму для отчета о работе правительства

Мишустин прибыл в Госдуму для отчета о работе правительства за 2025 год

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед заседанием Государственной Думы РФ. 25 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед заседанием Государственной Думы РФ. 25 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед заседанием Государственной Думы РФ. 25 февраля 2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Государственную Думу на отчет правительства о результатах деятельности за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости.
Доклад Мишустина прежде всего будет посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил ранее премьер. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы. Также премьер расскажет о шагах, которые предпринимаются для достижения национальных целей.
В рамках подготовки к отчету глава правительства традиционно провел встречи со всеми думскими фракциями, обсудил подготовку к мероприятию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, провел совещание с членами кабмина.
