МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин в Госдуме подвел итоги работы правительства за 2025 год. Среди основных тем — поддержка участников СВО, развитие экономики и социальной сферы.
Основные заявления — в материале РИА Новости.
Поддержка семей
— В стране регулярно индексируется маткапитал, оказывается адресная помощь, привлекаются также работодатели.
— Развитая система поддержки позволяет обеспечить людям гарантии того, что в любой жизненной ситуации они не останутся один на один со своими проблемами.
— Правительство стремится к тому, чтобы предоставление помощи было простым, быстрым и понятным.
— Механизм соцконтракта — хороший пример инструмента поддержки.
Оборонная сфера
— Укрепление обороноспособности — ключевой фактор успешного развития России с сильной экономикой.
— Правительство обеспечивает армию необходимыми вооружениями и техникой в зоне СВО: поставки некоторых востребованных образцов выросли на десятки процентов в 2025 году.
— Военные получают медицинские услуги и необходимые изделия вне очереди, тысячи уже воспользовались возможностью пройти комплексную реабилитацию.
— Они должны чувствовать себя уверенно в гражданской жизни, поэтому для них созданы все условия и для карьерного роста.
Экономика
— В этой области сохранилась положительная динамика, несмотря на сложнейшую ситуацию: за 2025-й ВВП увеличился на 1%, за три года рост превысил 10%.
— Инфляция снизилась до 5,6%.
— Изменение налоговой системы было непростым решением, но нужным: это необходимо для обороны и безопасности страны, социальной политики и поддержки регионов.
— Правительство помогает жителям Курской, Белгородской и Брянской областей и бизнесу.
— Практически все субъекты обратились за казначейскими инфраструктурными кредитами в 2025 году. Больше половины воспользовались возможностью списать две трети задолженности. Часть с этих средств направили на реализацию мастер-планов 25 дальневосточных городов.
— Платформенную экономику нельзя сводить только к маркетплейсам: быстро развиваются логистические, медицинские платформы.
— Закон в этой сфере защитит интересы бизнеса.
— Новые реалии создали серьезную конкуренцию "Почте России", власти будут работать над решением ее проблем, включая финансовую стабилизацию. На модернизацию отделений выделят пять миллиардов рублей.
— Правительство также внесет в Госдуму законопроект, посвященный развитию "Почты России".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВидеотрансляция выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Видеотрансляция выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
— Власти, несмотря на сложную международную конъюнктуру, создавали новые возможности для повышения конкурентоспособности государства: промышленное производство даже в условиях санкций в 2025 году выросло на 1,3%, обрабатывающая промышленность — на 3,6.
— Интерес инвесторов к стране сохраняется: приток средств в основной капитал остался примерно на уровне предыдущего года. Несырьевой неэнергетический экспорт вырос почти на 9,5%, приблизившись к 13 триллионам рублей.
— Укрепляются и собственные технологические компетенции: Всемирный банк включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий.
Социальная сфера
— МРОТ вырос до 27 тысяч рублей с 2026 года, уровень безработицы сохраняется на уровне 2,2%, ситуация на рынке стабильная.
— Современные технологии открывают дополнительные возможности для развития государственных услуг. Так, на "Госуслугах" появилось еще 36 новых комплексных решений.
— С развитием этой сферы появляются и новые угрозы, поэтому важно обезопасить россиян от мошенников. Правительство рассчитывает на принятие второго пакета поправок в законодательство о борьбе с аферистами в кратчайшие сроки.
— Что касается сферы образования, власти будут увеличивать число бюджетных мест по самым востребованным специальностям. Более половины из них сейчас приходится на технические профессии.
— Правительство продолжит донастраивать систему среднего профессионального образования и предлагает назвать его "специальным профессиональным".
— Нагрузка на школьных учителей за два года снизилась, но работа еще не закончена.
Миграция
— Наведение порядка в этой сфере — важнейшее направление работы правительства.
— Более девяти миллионов иностранцев уже сдали биометрические данные.
— В стране запустили реестр контролируемых лиц для нелегальных мигрантов, в 2025 году выдворили 72 тысячи человек.
— Также развивается механизм целевого организационного набора иностранцев.
Жилищная сфера
— В 2025 году в России ввели еще 108 миллионов квадратных метров жилья.
— Свыше 960 человек воспользовались кредитами для улучшения условий проживания.
— Почти сто тысяч человек переехали в 2035 году из ветхих и аварийных квартир в современные.
— Тема качества коммунальных услуг острая и сложная, проблемы складывались десятилетиями.
— У объектов ЖКХ высокий уровень износа, требуется их обновление: порядка 228 миллиардов рублей за счет списания части бюджетных кредитов ушли на это.
— Размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей.
— Госдуме необходимо ускорить принятие законопроекта о полномочиях ФАС ограничивать тарифы в регионах.
Медицина
— На высокотехнологичном уровне она стала доступнее благодаря модернизации первичного звена.
— Российские ученые добились в области создания лекарств значительных успехов, дефицита жизненно важных препаратов нет.
— В случае остановки поставок из недружественных стран власти могут обеспечить граждан необходимыми средствами. Выпуск отечественных аналогов растет, появляются и уникальные лекарства.
— Так, ведутся испытания вакцины от аллергии, нескольких препаратов для лечения рака, купирования болевых синдромов.
Развитие инфраструктуры
— Создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом.
— На участках ВСМ Москва — Петербург уже идут строительные работы.
— В 2025 году модернизировали и построили на 15% больше автомобильных дорог. Свыше 2,5 тысячи километров восстановили в новых регионах.
— Также продолжается развитие сферы авиастроения: в декабре завершилась сертификация среднемагистрального лайнера Ту-214, теперь он запускается в производство.
— Появилось свыше ста новых гражданских судов, в том числе морских.
— Инфраструктура для БПЛА уже развернута примерно в трети регионов.
— В новых регионах восстанавливают дорожную и коммунальную инфраструктуры, мобильную связь, строят жилье, обновляют электросети.
Сельское хозяйство
— Этот сектор в 2025 году вырос почти на пять процентов.
— Урожай зерновых вошел в пятерку лучших за два последних десятилетия.
— Россия обеспечена отечественными семенами по базовым культурам уже практически на 70%.
— Страна решает основные задачи продовольственной безопасности, насыщает внутренний рынок качественными продуктами питания.
— На развитие агропромышленного комплекса власти планируют выделить 542 миллиарда рублей.
Все поставленные президентом задачи будут выполнены, резюмировал Мишустин.
В этом году мероприятие впервые проводят в феврале. Ранее премьер представлял доклад в более поздние месяцы, но сроки удалось сдвинуть благодаря новым технологиям, сообщил Володин. В рамках подготовки глава правительства традиционно провел встречи со всеми думскими фракциями, со спикером и провел совещание с министрами.
По словам Мишустина, ежегодный отчет в Госдуме — это важный рабочий формат, который позволяет членам правительства и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента.
