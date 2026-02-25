Рейтинг@Mail.ru
Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 25.02.2026 (обновлено: 15:32 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076551973.html
Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства
Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства
Премьер Михаил Мишустин в Госдуме подвел итоги работы правительства за 2025 год. Среди основных тем — поддержка участников СВО, развитие экономики и социальной... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:13:00+03:00
2026-02-25T15:32:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
брянская область
москва
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076615299_0:25:2915:1664_1920x0_80_0_0_33924c030683536de0fd7a8d5299d08e.jpg
https://ria.ru/20260205/pravitelstvo-2072381985.html
https://ria.ru/20260221/migranty-2076008150.html
https://ria.ru/20260225/vaktsina-2076567743.html
https://ria.ru/20251012/putin-2047743388.html
россия
брянская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мишустин выступает с отчетом Правительства РФ
Мишустин выступает с отчетом Правительства РФ
2026-02-25T12:13
true
PT213M54S
Мишустин о системе ежегодной семейной выплаты
Кабмин подготовил все необходимое для запуска механизма ежегодной семейной выплаты, ими могут воспользоваться свыше 4 миллионов семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2026-02-25T12:13
true
PT0M50S
Мишустин о помощи бойцам СВО и членам их семей
Россия создала целостную систему помощи бойцам спецоперации на Украине и членам их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее в среду он отметил, что поддержка бойцов и членов их семей – важнейшая задача, долг и ответственность государства, всего нашего общества.
2026-02-25T12:13
true
PT2M19S
Мишустин о положительной динамике в российской экономике
Экономика России сохранила положительную динамику, несмотря на сложнейшую ситуацию, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
2026-02-25T12:13
true
PT0M15S
Мишустин о бюджетных местах для студентов
Власти увеличат число бюджетных мест по самым востребованным специальностям, необходимым для технологического лидерства России, заявил Мишустин. Он также рассказал, что правительство предлагает называть среднее профобразование специальным профессиональным образованием - "это точнее".
2026-02-25T12:13
true
PT0M35S
Мишустин об объеме домашних заданий для школьников
Мишустин поддержал идею проанализировать объем домашних заданий для школьников. При этом премьер подчеркнул, что мнения учителей и родителей о нагрузке на школьников разнятся. Одни считают, что дети их не загружены, некоторые считают, что очень перегружены.
2026-02-25T12:13
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076615299_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6d2e28d5ae7bcbb2839cc75c503f0f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, брянская область, москва, почта россии, всемирный банк
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Брянская область, Москва, Почта России, Всемирный банк

Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин в Госдуме подвел итоги работы правительства за 2025 год. Среди основных тем — поддержка участников СВО, развитие экономики и социальной сферы.
Основные заявления — в материале РИА Новости.

Поддержка семей

— В стране регулярно индексируется маткапитал, оказывается адресная помощь, привлекаются также работодатели.
— Развитая система поддержки позволяет обеспечить людям гарантии того, что в любой жизненной ситуации они не останутся один на один со своими проблемами.
— Правительство стремится к тому, чтобы предоставление помощи было простым, быстрым и понятным.
— Механизм соцконтракта — хороший пример инструмента поддержки.

Оборонная сфера

— Укрепление обороноспособности — ключевой фактор успешного развития России с сильной экономикой.
— Правительство обеспечивает армию необходимыми вооружениями и техникой в зоне СВО: поставки некоторых востребованных образцов выросли на десятки процентов в 2025 году.
— Военные получают медицинские услуги и необходимые изделия вне очереди, тысячи уже воспользовались возможностью пройти комплексную реабилитацию.
— Они должны чувствовать себя уверенно в гражданской жизни, поэтому для них созданы все условия и для карьерного роста.

Экономика

— В этой области сохранилась положительная динамика, несмотря на сложнейшую ситуацию: за 2025-й ВВП увеличился на 1%, за три года рост превысил 10%.
— Инфляция снизилась до 5,6%.
— Изменение налоговой системы было непростым решением, но нужным: это необходимо для обороны и безопасности страны, социальной политики и поддержки регионов.
— Правительство помогает жителям Курской, Белгородской и Брянской областей и бизнесу.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Правительство выделило дополнительные средства для Курской области
5 февраля, 10:06
— Практически все субъекты обратились за казначейскими инфраструктурными кредитами в 2025 году. Больше половины воспользовались возможностью списать две трети задолженности. Часть с этих средств направили на реализацию мастер-планов 25 дальневосточных городов.
— Платформенную экономику нельзя сводить только к маркетплейсам: быстро развиваются логистические, медицинские платформы.
— Закон в этой сфере защитит интересы бизнеса.
— Новые реалии создали серьезную конкуренцию "Почте России", власти будут работать над решением ее проблем, включая финансовую стабилизацию. На модернизацию отделений выделят пять миллиардов рублей.
— Правительство также внесет в Госдуму законопроект, посвященный развитию "Почты России".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВидеотрансляция выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Видеотрансляция выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Видеотрансляция выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
— Власти, несмотря на сложную международную конъюнктуру, создавали новые возможности для повышения конкурентоспособности государства: промышленное производство даже в условиях санкций в 2025 году выросло на 1,3%, обрабатывающая промышленность — на 3,6.
— Интерес инвесторов к стране сохраняется: приток средств в основной капитал остался примерно на уровне предыдущего года. Несырьевой неэнергетический экспорт вырос почти на 9,5%, приблизившись к 13 триллионам рублей.
— Укрепляются и собственные технологические компетенции: Всемирный банк включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий.

Социальная сфера

— МРОТ вырос до 27 тысяч рублей с 2026 года, уровень безработицы сохраняется на уровне 2,2%, ситуация на рынке стабильная.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
— Современные технологии открывают дополнительные возможности для развития государственных услуг. Так, на "Госуслугах" появилось еще 36 новых комплексных решений.
— С развитием этой сферы появляются и новые угрозы, поэтому важно обезопасить россиян от мошенников. Правительство рассчитывает на принятие второго пакета поправок в законодательство о борьбе с аферистами в кратчайшие сроки.
— Что касается сферы образования, власти будут увеличивать число бюджетных мест по самым востребованным специальностям. Более половины из них сейчас приходится на технические профессии.
— Правительство продолжит донастраивать систему среднего профессионального образования и предлагает назвать его "специальным профессиональным".
— Нагрузка на школьных учителей за два года снизилась, но работа еще не закончена.

Миграция

— Наведение порядка в этой сфере — важнейшее направление работы правительства.
— Более девяти миллионов иностранцев уже сдали биометрические данные.
— В стране запустили реестр контролируемых лиц для нелегальных мигрантов, в 2025 году выдворили 72 тысячи человек.
— Также развивается механизм целевого организационного набора иностранцев.
Выдача разрешения на работу в России иностранным гражданам - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Детей мигрантов могут обязать в 18 лет выехать из России
21 февраля, 19:22

Жилищная сфера

— В 2025 году в России ввели еще 108 миллионов квадратных метров жилья.
— Свыше 960 человек воспользовались кредитами для улучшения условий проживания.
— Почти сто тысяч человек переехали в 2035 году из ветхих и аварийных квартир в современные.
— Тема качества коммунальных услуг острая и сложная, проблемы складывались десятилетиями.
— У объектов ЖКХ высокий уровень износа, требуется их обновление: порядка 228 миллиардов рублей за счет списания части бюджетных кредитов ушли на это.
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
— Размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей.
— Госдуме необходимо ускорить принятие законопроекта о полномочиях ФАС ограничивать тарифы в регионах.

Медицина

— На высокотехнологичном уровне она стала доступнее благодаря модернизации первичного звена.
— Российские ученые добились в области создания лекарств значительных успехов, дефицита жизненно важных препаратов нет.
— В случае остановки поставок из недружественных стран власти могут обеспечить граждан необходимыми средствами. Выпуск отечественных аналогов растет, появляются и уникальные лекарства.
— Так, ведутся испытания вакцины от аллергии, нескольких препаратов для лечения рака, купирования болевых синдромов.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В ФМБА сообщили о готовности двух вакцин от колоректального рака
Вчера, 10:21

Развитие инфраструктуры

— Создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом.
— На участках ВСМ Москва — Петербург уже идут строительные работы.
— В 2025 году модернизировали и построили на 15% больше автомобильных дорог. Свыше 2,5 тысячи километров восстановили в новых регионах.
— Также продолжается развитие сферы авиастроения: в декабре завершилась сертификация среднемагистрального лайнера Ту-214, теперь он запускается в производство.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
— Появилось свыше ста новых гражданских судов, в том числе морских.
— Инфраструктура для БПЛА уже развернута примерно в трети регионов.
— В новых регионах восстанавливают дорожную и коммунальную инфраструктуры, мобильную связь, строят жилье, обновляют электросети.

Сельское хозяйство

— Этот сектор в 2025 году вырос почти на пять процентов.
— Урожай зерновых вошел в пятерку лучших за два последних десятилетия.
— Россия обеспечена отечественными семенами по базовым культурам уже практически на 70%.
— Страна решает основные задачи продовольственной безопасности, насыщает внутренний рынок качественными продуктами питания.
— На развитие агропромышленного комплекса власти планируют выделить 542 миллиарда рублей.
Уборка урожая зерновых культур - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Путин назвал достижения российского АПК предметом национальной гордости
12 октября 2025, 00:12
Все поставленные президентом задачи будут выполнены, резюмировал Мишустин.
В этом году мероприятие впервые проводят в феврале. Ранее премьер представлял доклад в более поздние месяцы, но сроки удалось сдвинуть благодаря новым технологиям, сообщил Володин. В рамках подготовки глава правительства традиционно провел встречи со всеми думскими фракциями, со спикером и провел совещание с министрами.
По словам Мишустина, ежегодный отчет в Госдуме — это важный рабочий формат, который позволяет членам правительства и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФБрянская областьМоскваПочта РоссииВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала