Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин в Госдуме подвел итоги работы правительства за 2025 год. Среди основных тем — поддержка участников СВО, развитие экономики и социальной сферы.

Основные заявления — в материале РИА Новости.

Поддержка семей

— В стране регулярно индексируется маткапитал, оказывается адресная помощь, привлекаются также работодатели.

— Развитая система поддержки позволяет обеспечить людям гарантии того, что в любой жизненной ситуации они не останутся один на один со своими проблемами.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

— Правительство стремится к тому, чтобы предоставление помощи было простым, быстрым и понятным.

— Механизм соцконтракта — хороший пример инструмента поддержки.

Оборонная сфера

— Укрепление обороноспособности — ключевой фактор успешного развития России с сильной экономикой.

— Правительство обеспечивает армию необходимыми вооружениями и техникой в зоне СВО: поставки некоторых востребованных образцов выросли на десятки процентов в 2025 году.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

— Военные получают медицинские услуги и необходимые изделия вне очереди, тысячи уже воспользовались возможностью пройти комплексную реабилитацию.

— Они должны чувствовать себя уверенно в гражданской жизни, поэтому для них созданы все условия и для карьерного роста.

Экономика

— В этой области сохранилась положительная динамика, несмотря на сложнейшую ситуацию: за 2025-й ВВП увеличился на 1%, за три года рост превысил 10%.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

— Инфляция снизилась до 5,6%.

— Изменение налоговой системы было непростым решением, но нужным: это необходимо для обороны и безопасности страны, социальной политики и поддержки регионов.

— Правительство помогает жителям Курской, Белгородской и Брянской областей и бизнесу.

— Практически все субъекты обратились за казначейскими инфраструктурными кредитами в 2025 году. Больше половины воспользовались возможностью списать две трети задолженности. Часть с этих средств направили на реализацию мастер-планов 25 дальневосточных городов.

— Платформенную экономику нельзя сводить только к маркетплейсам: быстро развиваются логистические, медицинские платформы.

— Закон в этой сфере защитит интересы бизнеса.

— Новые реалии создали серьезную конкуренцию " Почте России ", власти будут работать над решением ее проблем, включая финансовую стабилизацию. На модернизацию отделений выделят пять миллиардов рублей.

— Правительство также внесет в Госдуму законопроект, посвященный развитию "Почты России".

— Власти, несмотря на сложную международную конъюнктуру, создавали новые возможности для повышения конкурентоспособности государства: промышленное производство даже в условиях санкций в 2025 году выросло на 1,3%, обрабатывающая промышленность — на 3,6.

— Интерес инвесторов к стране сохраняется: приток средств в основной капитал остался примерно на уровне предыдущего года. Несырьевой неэнергетический экспорт вырос почти на 9,5%, приблизившись к 13 триллионам рублей.

— Укрепляются и собственные технологические компетенции: Всемирный банк включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий.

Социальная сфера

— МРОТ вырос до 27 тысяч рублей с 2026 года, уровень безработицы сохраняется на уровне 2,2%, ситуация на рынке стабильная.

— Современные технологии открывают дополнительные возможности для развития государственных услуг. Так, на "Госуслугах" появилось еще 36 новых комплексных решений.

— С развитием этой сферы появляются и новые угрозы, поэтому важно обезопасить россиян от мошенников. Правительство рассчитывает на принятие второго пакета поправок в законодательство о борьбе с аферистами в кратчайшие сроки.

— Что касается сферы образования, власти будут увеличивать число бюджетных мест по самым востребованным специальностям. Более половины из них сейчас приходится на технические профессии.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

— Правительство продолжит донастраивать систему среднего профессионального образования и предлагает назвать его "специальным профессиональным".

— Нагрузка на школьных учителей за два года снизилась, но работа еще не закончена.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Миграция

— Наведение порядка в этой сфере — важнейшее направление работы правительства.

— Более девяти миллионов иностранцев уже сдали биометрические данные.

— В стране запустили реестр контролируемых лиц для нелегальных мигрантов, в 2025 году выдворили 72 тысячи человек.

— Также развивается механизм целевого организационного набора иностранцев.

Жилищная сфера

— В 2025 году в России ввели еще 108 миллионов квадратных метров жилья.

— Свыше 960 человек воспользовались кредитами для улучшения условий проживания.

— Почти сто тысяч человек переехали в 2035 году из ветхих и аварийных квартир в современные.

— Тема качества коммунальных услуг острая и сложная, проблемы складывались десятилетиями.

— У объектов ЖКХ высокий уровень износа, требуется их обновление: порядка 228 миллиардов рублей за счет списания части бюджетных кредитов ушли на это.

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ © Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ

— Размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей.

— Госдуме необходимо ускорить принятие законопроекта о полномочиях ФАС ограничивать тарифы в регионах.

Медицина

— На высокотехнологичном уровне она стала доступнее благодаря модернизации первичного звена.

— Российские ученые добились в области создания лекарств значительных успехов, дефицита жизненно важных препаратов нет.

— В случае остановки поставок из недружественных стран власти могут обеспечить граждан необходимыми средствами. Выпуск отечественных аналогов растет, появляются и уникальные лекарства.

— Так, ведутся испытания вакцины от аллергии, нескольких препаратов для лечения рака, купирования болевых синдромов.

Развитие инфраструктуры

— Создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом.

— На участках ВСМ Москва — Петербург уже идут строительные работы.

— В 2025 году модернизировали и построили на 15% больше автомобильных дорог. Свыше 2,5 тысячи километров восстановили в новых регионах.

— Также продолжается развитие сферы авиастроения: в декабре завершилась сертификация среднемагистрального лайнера Ту-214, теперь он запускается в производство.

— Появилось свыше ста новых гражданских судов, в том числе морских.

— Инфраструктура для БПЛА уже развернута примерно в трети регионов.

— В новых регионах восстанавливают дорожную и коммунальную инфраструктуры, мобильную связь, строят жилье, обновляют электросети.

Сельское хозяйство

— Этот сектор в 2025 году вырос почти на пять процентов.

— Урожай зерновых вошел в пятерку лучших за два последних десятилетия.

— Россия обеспечена отечественными семенами по базовым культурам уже практически на 70%.

— Страна решает основные задачи продовольственной безопасности, насыщает внутренний рынок качественными продуктами питания.

— На развитие агропромышленного комплекса власти планируют выделить 542 миллиарда рублей.

Все поставленные президентом задачи будут выполнены, резюмировал Мишустин

В этом году мероприятие впервые проводят в феврале. Ранее премьер представлял доклад в более поздние месяцы, но сроки удалось сдвинуть благодаря новым технологиям, сообщил Володин . В рамках подготовки глава правительства традиционно провел встречи со всеми думскими фракциями, со спикером и провел совещание с министрами.