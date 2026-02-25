Мишустин высоко оценил вклад Госдумы в работу по развитию России

Он отметил, что правительство и парламентарии прошли сложнейшие этапы.

"Преодолели последствия глобальной пандемии и влияния санкций. Помогали людям и экономике адаптироваться к новым условиям и идти вперед. Мы высоко ценим вклад, который внесла в эту работу Государственная Дума", - заключил Мишустин.