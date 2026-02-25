Рейтинг@Mail.ru
Мишустин высоко оценил вклад Госдумы в работу по развитию России - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 25.02.2026 (обновлено: 12:17 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/mishustin--2076594524.html
Мишустин высоко оценил вклад Госдумы в работу по развитию России
Мишустин высоко оценил вклад Госдумы в работу по развитию России - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин высоко оценил вклад Госдумы в работу по развитию России
Правительство высоко ценит вклад Госдумы в работу кабмина по развитию России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выразив благодарность... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:15:00+03:00
2026-02-25T12:17:00+03:00
госдума рф
россия
экономика
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076592428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76d9f0f7fb1b90ea6674787e36f52465.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076551973.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076592428_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a9d542e71d111697876d99c9f6146e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, экономика, михаил мишустин
Госдума РФ, Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин высоко оценил вклад Госдумы в работу по развитию России

Мишустин высоко оценил вклад Госдумы в работу правительства по развитию России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство высоко ценит вклад Госдумы в работу кабмина по развитию России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выразив благодарность депутатам.
"Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность вам, уважаемые депутаты. За ту поддержку, которую вы оказывали действиям правительства по развитию нашей страны. И, конечно, за конструктивную критику", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Он отметил, что правительство и парламентарии прошли сложнейшие этапы.
"Преодолели последствия глобальной пандемии и влияния санкций. Помогали людям и экономике адаптироваться к новым условиям и идти вперед. Мы высоко ценим вклад, который внесла в эту работу Государственная Дума", - заключил Мишустин.
Мишустин выступает с отчетом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства
Вчера, 12:13
 
Госдума РФРоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала