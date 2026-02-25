Рейтинг@Mail.ru
Мирошник обратил внимание на важную деталь в фамилии постпреда Украины - РИА Новости, 25.02.2026
13:25 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/miroshnik-2076623124.html
Мирошник обратил внимание на важную деталь в фамилии постпреда Украины
Мирошник обратил внимание на важную деталь в фамилии постпреда Украины - РИА Новости, 25.02.2026
Мирошник обратил внимание на важную деталь в фамилии постпреда Украины
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал на русское происхождение фамилии постпреда Украины Андрея
2026-02-25T13:25:00+03:00
2026-02-25T13:25:00+03:00
https://ria.ru/20260225/nebenzya-2076530620.html
в мире, украина, андрей мельник, россия
В мире, Украина, Андрей Мельник, Россия
Мирошник обратил внимание на важную деталь в фамилии постпреда Украины

Мирошник указал на русское происхождение фамилии постпреда Украины Мельника

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал на русское происхождение фамилии постпреда Украины Андрея Мельника в ООН. Об этом он написал в Telegram-канале.

"С фамилией Мельник совсем все просто - мельник - он и есть мельник, исконно русская фамилия. В версии украинской профессия мельник - это мирошник. И как им теперь, бедным, свою титульность доказывать?! Вот вскроется, что ведут они свой род не от великих укров, и что тогда? Как отмываться? Не в многонациональной же стране живут, как в России, к примеру. Свое арийство доказывать нужно", — говорится в публикации.

Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной.

Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Замглавы МИД Украины поспорила в СБ ООН с Небензей о национальности
Вчера, 02:38
 
В миреУкраинаАндрей МельникРоссия
 
 
