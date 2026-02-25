МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал на русское происхождение фамилии постпреда Украины Андрея Мельника в ООН. Об этом он написал в Telegram-канале.
"С фамилией Мельник совсем все просто - мельник - он и есть мельник, исконно русская фамилия. В версии украинской профессия мельник - это мирошник. И как им теперь, бедным, свою титульность доказывать?! Вот вскроется, что ведут они свой род не от великих укров, и что тогда? Как отмываться? Не в многонациональной же стране живут, как в России, к примеру. Свое арийство доказывать нужно", — говорится в публикации.
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной.
Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
