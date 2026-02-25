Минздрав предложил обновить порядок оказания медпомощи детям

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предложило внести изменения в порядок оказания педиатрической медицинской помощи детям в России, соответствующие медорганизации будут разделены на несколько групп, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям по профилю "педиатрия", предлагается разделить на три группы. В первую войдут детские поликлиники и детские поликлинические отделения при центральных районных больницах и районных больницах, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям.

Во вторую группу войдут детские поликлиники, являющиеся самостоятельными медицинскими организациями, детские поликлинические отделения в составе городских поликлиник, детских больниц и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров.

К третьей группе предлагают отнести консультативно-диагностические центры для детей, являющиеся самостоятельными медицинскими организациями, а также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь по профилю "педиатрия" в стационарных условиях, предлагают разделить на три группы. Они будут отличаться наличием отделения и лабораторий, спецификой оказания медицинской помощи и возможности проведения консультаций с применением телемедицинских технологий.

В документе уточняется, что первичная врачебная медико-санитарная помощь по профилю "педиатрия" должна оказываться в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара поликлиники, педиатрического дневного стационара.

При угрожающих жизни состояниях или при тяжести состояния, когда медицинская эвакуация не может быть осуществлена в медицинскую организацию второй или третьей А группы, ребенка будут отправлять в ближайшую медорганизацию, оказывающую помощь детям в экстренной форме в стационарных условиях. Она должна иметь в своей структуре отделение анестезиологии-реанимации, рентгеновское отделение или рентгеновский кабинет, клинико-диагностическую лабораторию.

"Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях оказывается врачами-педиатрами участковыми, врачами педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами)", - говорится в проекте приказа Минздрава.