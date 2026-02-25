https://ria.ru/20260225/mintrud-2076756378.html
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило обновить перечень профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в 2026 году, РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило обновить перечень профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в 2026 году, сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующий проект приказа Минтруда опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд России предлагает изменить список профессий, по которым в 2026 году можно будет пройти альтернативную гражданскую службу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в новый проект перечня вошли 363 позиции, сформированные на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Число организаций, в которых можно пройти АГС, увеличилось с 1798 до 1927, также был расширен список предприятий и учреждений, где могут нести службу представители малочисленных народов РФ
с учетом их традиционного образа жизни.
Согласно данным пресс-службы, обновление перечня связано со вступлением в силу с начала года нового классификатора профессий, куда добавили около 1700 позиций, часть из которых теперь включат в список для АГС. Уточняется, что многие из этих профессий были в перечне и раньше, но в более общих формулировках, а теперь их разделили по конкретным направлениям. При этом число врачебных направлений увеличилось более чем втрое.