Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы - РИА Новости, 25.02.2026
22:11 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/mintrud-2076756378.html
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Минтруд предложил обновить список профессий для альтернативной службы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило обновить перечень профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в 2026 году, сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующий проект приказа Минтруда опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд России предлагает изменить список профессий, по которым в 2026 году можно будет пройти альтернативную гражданскую службу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в новый проект перечня вошли 363 позиции, сформированные на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Число организаций, в которых можно пройти АГС, увеличилось с 1798 до 1927, также был расширен список предприятий и учреждений, где могут нести службу представители малочисленных народов РФ с учетом их традиционного образа жизни.
Согласно данным пресс-службы, обновление перечня связано со вступлением в силу с начала года нового классификатора профессий, куда добавили около 1700 позиций, часть из которых теперь включат в список для АГС. Уточняется, что многие из этих профессий были в перечне и раньше, но в более общих формулировках, а теперь их разделили по конкретным направлениям. При этом число врачебных направлений увеличилось более чем втрое.
