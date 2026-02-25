Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Согласно данным пресс-службы, обновление перечня связано со вступлением в силу с начала года нового классификатора профессий, куда добавили около 1700 позиций, часть из которых теперь включат в список для АГС. Уточняется, что многие из этих профессий были в перечне и раньше, но в более общих формулировках, а теперь их разделили по конкретным направлениям. При этом число врачебных направлений увеличилось более чем втрое.