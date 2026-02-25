Биометрию в России сдали уже 9,5 миллиона иностранцев, рассказал Мишустин

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Биометрические данные сдали уже 9,5 миллионов иностранцев в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"У нас сдали биометрию - внимание, коллеги - 9,5 уже миллионов иностранцев", - сказал Мишустин во время ответа на вопросы депутатов.