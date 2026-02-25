Рейтинг@Mail.ru
13:45 25.02.2026
Биометрию в России сдали уже 9,5 миллиона иностранцев, рассказал Мишустин
Биометрию в России сдали уже 9,5 миллиона иностранцев, рассказал Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
Биометрию в России сдали уже 9,5 миллиона иностранцев, рассказал Мишустин
Биометрические данные сдали уже 9,5 миллионов иностранцев в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
Биометрию в России сдали уже 9,5 миллиона иностранцев, рассказал Мишустин

Мишустин: более 9,5 миллиона иностранцев сдали биометрические данные в России

© РИА Новости / Алексей Даничев
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Биометрические данные сдали уже 9,5 миллионов иностранцев в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной Думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"У нас сдали биометрию - внимание, коллеги - 9,5 уже миллионов иностранцев", - сказал Мишустин во время ответа на вопросы депутатов.
