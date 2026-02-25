Рейтинг@Mail.ru
В Испании ликвидировали сеть по переправке мигрантов в ЕС - РИА Новости, 25.02.2026
17:13 25.02.2026
В Испании ликвидировали сеть по переправке мигрантов в ЕС
В Испании ликвидировали сеть по переправке мигрантов в ЕС
В Испании ликвидировали сеть по переправке мигрантов в ЕС
Полиция Испании ликвидировала в Мадриде преступную сеть, занимавшуюся организацией нелегального въезда мигрантов в Европу с поддельными документами
В Испании ликвидировали сеть по переправке мигрантов в ЕС

Полиция Испании ликвидировала сеть по переправке мигрантов в ЕС

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
МАДРИД, 25 фев - РИА Новости. Полиция Испании ликвидировала в Мадриде преступную сеть, занимавшуюся организацией нелегального въезда мигрантов в Европу с поддельными документами, сообщается в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
"Сотрудники национальной полиции ликвидировали в Мадриде преступную организацию, предположительно занимавшуюся содействием незаконному въезду мигрантов в Европу с использованием поддельных документов", - говорится в сообщении.
По данным полиции, участники группы обеспечивали мигрантов фальшивыми колумбийскими документами, что позволяло последним перемещаться через различные страны. В ходе операции были задержаны два человека.
Расследование началось около года назад после выявления случаев использования гражданами Доминиканы поддельных колумбийских документов, оформленных в Эквадоре. По версии следствия, каждый мигрант платил преступной группе около 5 тысяч долларов за организацию маршрута.
В последние годы Испания остаётся одним из основных пунктов назначения мигрантов, стремящихся попасть в страны Европейского союза. Помимо морских маршрутов через Средиземное море и Атлантику, правоохранительные органы регулярно выявляют схемы, связанные с использованием поддельных документов и транзитными маршрутами через страны Латинской Америки.
