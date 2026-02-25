В Испании ликвидировали сеть по переправке мигрантов в ЕС

МАДРИД, 25 фев - РИА Новости. Полиция Испании ликвидировала в Мадриде преступную сеть, занимавшуюся организацией нелегального въезда мигрантов в Европу с поддельными документами, сообщается в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По данным полиции, участники группы обеспечивали мигрантов фальшивыми колумбийскими документами, что позволяло последним перемещаться через различные страны. В ходе операции были задержаны два человека.