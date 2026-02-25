Разногласия вокруг Гренландии должны решаться переговорами, заявили в МИД

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Разногласия вокруг Гренландии должны решаться путем переговоров, с учетом международного права и интересов населения, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.

"Исходим из того, что разногласия вокруг этой автономной самоуправляемой территории должны решаться путем переговоров в соответствии с международным правом и с учетом интересов ее населения", - сказал Масленников в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай".