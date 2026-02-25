Рейтинг@Mail.ru
Разногласия вокруг Гренландии должны решаться переговорами, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/mid-2076692386.html
Разногласия вокруг Гренландии должны решаться переговорами, заявили в МИД
Разногласия вокруг Гренландии должны решаться переговорами, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2026
Разногласия вокруг Гренландии должны решаться переговорами, заявили в МИД
Разногласия вокруг Гренландии должны решаться путем переговоров, с учетом международного права и интересов населения, заявил директор департамента европейских... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:53:00+03:00
2026-02-25T16:53:00+03:00
в мире
гренландия
сша
арктический совет
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_09ac15a5ec1a82686bb80495fe1a5464.jpg
https://ria.ru/20260225/berbok-2076675636.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_5da7e0a096918bc1e9f3bf683e8530c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, арктический совет, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дания
В мире, Гренландия, США, Арктический совет, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Дания
Разногласия вокруг Гренландии должны решаться переговорами, заявили в МИД

Масленников: разногласия вокруг Гренландии должны решаться путем переговоров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Разногласия вокруг Гренландии должны решаться путем переговоров, с учетом международного права и интересов населения, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
"Исходим из того, что разногласия вокруг этой автономной самоуправляемой территории должны решаться путем переговоров в соответствии с международным правом и с учетом интересов ее населения", - сказал Масленников в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что ситуация вокруг Гренландии была спровоцирована действиями Запада.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Бербок по ошибке назвала Гренландию частью Евросоюза
Вчера, 15:49
 
В миреГренландияСШААрктический советМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала