https://ria.ru/20260225/mid-2076684162.html
Россия открыта к сотрудничеству с Западом в Арктике, заявили в МИД
Россия открыта к сотрудничеству с Западом в Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2026
Россия открыта к сотрудничеству с Западом в Арктике, заявили в МИД
Россия открыта к взаимодействию в Арктике со странами Запада, включая США, если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу, заявил директор... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:17:00+03:00
2026-02-25T16:17:00+03:00
2026-02-25T16:34:00+03:00
россия
арктика
сша
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033652119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c675003aa62917a0d0bb9983c2a3b2c.jpg
https://ria.ru/20260225/sderzhivanie-2076683707.html
россия
арктика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033652119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be08c3ceb4b1cece873ad5f59adc15fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, сша, запад
Россия, Арктика, США, Запад
Россия открыта к сотрудничеству с Западом в Арктике, заявили в МИД
МИД: Россия открыта к сотрудничеству со всеми западными странами в Арктике