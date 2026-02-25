Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта к сотрудничеству с Западом в Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 25.02.2026 (обновлено: 16:34 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/mid-2076684162.html
Россия открыта к сотрудничеству с Западом в Арктике, заявили в МИД
Россия открыта к сотрудничеству с Западом в Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2026
Россия открыта к сотрудничеству с Западом в Арктике, заявили в МИД
Россия открыта к взаимодействию в Арктике со странами Запада, включая США, если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу, заявил директор... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:17:00+03:00
2026-02-25T16:34:00+03:00
россия
арктика
сша
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033652119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c675003aa62917a0d0bb9983c2a3b2c.jpg
https://ria.ru/20260225/sderzhivanie-2076683707.html
россия
арктика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033652119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be08c3ceb4b1cece873ad5f59adc15fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, сша, запад
Россия, Арктика, США, Запад
Россия открыта к сотрудничеству с Западом в Арктике, заявили в МИД

МИД: Россия открыта к сотрудничеству со всеми западными странами в Арктике

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЛедники
Ледники - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Ледники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия открыта к взаимодействию в Арктике со странами Запада, включая США, если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Мы открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами. Это относится, конечно, и к западным странам, включая и США, если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу, нацеленному на поиск совместных решений для общих проблем Арктики. Как полагают некоторые эксперты, в развитие "духа Анкориджа" , именно с севера может начаться процесс восстановления российско-американских отношений", - сказал Масленников на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В МИД раскритиковали проведение Западом миссии "Арктический часовой"
Вчера, 16:15
 
РоссияАрктикаСШАЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала