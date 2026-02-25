МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Состоявшиеся в ООН дискуссии демонстрируют усталость международного сообщества от украинского сюжета, заявили в МИД России, комментируя голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции "Поддержка прочного мира на Украине".

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона также рассчитывает, что все здравомыслящие члены международного сообщества поддержат эти усилия, не отвлекаясь на разного рода помехи.