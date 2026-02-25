https://ria.ru/20260225/mid-2076675858.html
Дискуссии в ООН показывают усталость мира от Украины, заявили в МИД
Состоявшиеся в ООН дискуссии демонстрируют усталость международного сообщества от украинского сюжета, заявили в МИД России, комментируя голосовании в... РИА Новости, 25.02.2026
