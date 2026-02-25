Рейтинг@Mail.ru
Дискуссии в ООН показывают усталость мира от Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2026
15:50 25.02.2026
Дискуссии в ООН показывают усталость мира от Украины, заявили в МИД
Дискуссии в ООН показывают усталость мира от Украины, заявили в МИД
Дискуссии в ООН показывают усталость мира от Украины, заявили в МИД

Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Состоявшиеся в ООН дискуссии демонстрируют усталость международного сообщества от украинского сюжета, заявили в МИД России, комментируя голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции "Поддержка прочного мира на Украине".
"В целом, состоявшиеся в ООН дискуссии наглядно демонстрируют усталость международного сообщества от украинского сюжета, который наши оппоненты пытаются искусственно держать на плаву", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в министерстве, на этом фоне востребованы реальные усилия по мирному урегулированию, в которых Россия добросовестно участвует.
В ведомстве подчеркнули, что российская сторона также рассчитывает, что все здравомыслящие члены международного сообщества поддержат эти усилия, не отвлекаясь на разного рода помехи.
МИД оценил отсутствие общей поддержки антироссийской резолюции в ООН
