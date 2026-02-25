https://ria.ru/20260225/mid-2076675197.html
МИД рассказал, на что направлен вброс антироссийской резолюции в ООН
МИД рассказал, на что направлен вброс антироссийской резолюции в ООН - РИА Новости, 25.02.2026
МИД рассказал, на что направлен вброс антироссийской резолюции в ООН
Вброс Украиной и Западом антироссийской резолюции в ООН призван создать "помехи" в трехстороннем переговорном процессе, заявили в министерстве иностранных дел... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:48:00+03:00
2026-02-25T15:48:00+03:00
2026-02-25T16:00:00+03:00
россия
оон
в мире
киев
украина
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260225/nebenzya-2076530620.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, в мире, киев, украина, генеральная ассамблея оон
Россия, ООН, В мире, Киев, Украина, Генеральная Ассамблея ООН
МИД рассказал, на что направлен вброс антироссийской резолюции в ООН
МИД: вброс антироссийской резолюции в ООН призван создать помехи в переговорах