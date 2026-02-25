Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал, на что направлен вброс антироссийской резолюции в ООН - РИА Новости, 25.02.2026
15:48 25.02.2026 (обновлено: 16:00 25.02.2026)
МИД рассказал, на что направлен вброс антироссийской резолюции в ООН
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вброс Украиной и Западом антироссийской резолюции в ООН призван создать "помехи" в трехстороннем переговорном процессе, заявили в министерстве иностранных дел РФ.
"По инициативе Киева и его европейских спонсоров была возобновлена 11-я чрезвычайная специальная сессия (ЧСС) Генеральной Ассамблеи ООН по украинскому кризису. На ней данная группа стран вбросила очередной ангажированный проект антироссийской резолюции", - говорится в сообщении ведомства.
По его информации, на "тактическую уловку" авторам пришлось пойти из-за "неуклонного снижения уровня поддержки их антироссийских инициатив в Генассамблее". При этом, несмотря на внешне обновленную "упаковку" украинско-европейского "продукта", его суть осталась вредоносной, как и намерения авторов, подчеркнули в министерстве.
"Нет сомнений в том, что неуклюжие маневры Киева и европейцев в Генассамблее продиктованы стремлением создать "помехи в эфире" на фоне трехстороннего переговорного процесса", - заключили в российском МИД.
Замглавы МИД Украины поспорила в СБ ООН с Небензей о национальности
