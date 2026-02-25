https://ria.ru/20260225/mer-2076744643.html
Единые правила отображения цен не отменяют скидки, заявили в МЭР
Единые правила отображения цен не отменяют скидки, заявили в МЭР - РИА Новости, 25.02.2026
Единые правила отображения цен не отменяют скидки, заявили в МЭР
Введение в России единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов на... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:45:00+03:00
2026-02-25T20:45:00+03:00
2026-02-25T20:45:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100541/58/1005415830_0:152:3071:1879_1920x0_80_0_0_e892973a4da420bfb05966a05f196171.jpg
https://ria.ru/20260225/marketpleysy-2076724573.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100541/58/1005415830_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_c0efc3829707804a1a66864a4fce4613.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Единые правила отображения цен не отменяют скидки, заявили в МЭР
МЭР: введение единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет скидки