Единые правила отображения цен не отменяют скидки, заявили в МЭР

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Введение в России единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов на платформах, заявили РИА Новости в Минэкономразвития.

"Вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов. Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением", - сообщили в ведомстве.