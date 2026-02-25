Рейтинг@Mail.ru
Единые правила отображения цен не отменяют скидки, заявили в МЭР
20:45 25.02.2026
Единые правила отображения цен не отменяют скидки, заявили в МЭР
Единые правила отображения цен не отменяют скидки, заявили в МЭР
Введение в России единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов на... РИА Новости, 25.02.2026
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Единые правила отображения цен не отменяют скидки, заявили в МЭР

МЭР: введение единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет скидки

Женщина выходит из здания министерства экономического развития Российской Федерации
Женщина выходит из здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Женщина выходит из здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Введение в России единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов на платформах, заявили РИА Новости в Минэкономразвития.
Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа.
"Вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов. Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением", - сообщили в ведомстве.
В ГД положительно оценили единые правила отображения цен на маркетплейсах
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
