Рейтинг@Mail.ru
Проукраински настроенные граждане атаковали советский мемориал в Словакии - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/memorial-2076734539.html
Проукраински настроенные граждане атаковали советский мемориал в Словакии
Проукраински настроенные граждане атаковали советский мемориал в Словакии - РИА Новости, 25.02.2026
Проукраински настроенные граждане атаковали советский мемориал в Словакии
Проукраински настроенные граждане в словацком городе Кошице устроили акцию, закрыв транспарантами памятник советский воинам-освободителям, нарушив тем самым... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:38:00+03:00
2026-02-25T19:38:00+03:00
в мире
кошице
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65227/99/652279941_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_d50aea1e086759f544aca254b5138ce1.jpg
https://ria.ru/20250909/memorial-2040619787.html
https://ria.ru/20250830/provokatsiya-2038589901.html
https://ria.ru/20250728/ukraina-2032030094.html
кошице
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65227/99/652279941_203:0:3446:2432_1920x0_80_0_0_a7f6072977e7457d6e840849d72173a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кошице, словакия
В мире, Кошице, Словакия
Проукраински настроенные граждане атаковали советский мемориал в Словакии

Проукраински настроенные граждане атаковали советский мемориал в Кошице

© Фото : flickr.com/quinetКошице
Кошице - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : flickr.com/quinet
Кошице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Проукраински настроенные граждане в словацком городе Кошице устроили акцию, закрыв транспарантами памятник советский воинам-освободителям, нарушив тем самым словацкое законодательство, сообщил РИА Новости активист Александр Рябов.
"Вчера произошла очередная атака на памятник, там давно ничего такого не происходило и было спокойно, атака произошла с разрешения официальных органов города", - сказал Рябов.
Мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому поврежден обломками украинского БПЛА - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Мемориал летчику Троепольскому получил повреждения при атаке БПЛА в Сочи
9 сентября 2025, 10:56
Он рассказал, что проукраински настроенные граждане во вторник пришли к расположенному в центре города Кошице советскому мемориалу и попытались закрыть памятник транспарантами, оформленными в цветах украинского флага, на некоторых из них были написаны бандеровские лозунги.
"Они могли собраться где угодно, собраться на площади в городе Кошице, два года назад я записал видео (подобной акции - ред.), но там никого не было. Они очень хотели быть замеченными людьми, поэтому они не выбрали обычное место, где можно выступать, а специально сделали такую провокацию", - сказал Рябов.
Он пояснил, что такие действия могут иметь юридические последствия как для организаторов акции, так и для властей города, поскольку памятные места в Словакии защищены законом. По словам Рябова, инициаторы данного мероприятия ввели город в заблуждение, указав, что будут проводить свою акцию рядом, а не прямо на мемориале.
Мемориальный комплекс Медное в Тверской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Польские байкеры устроили провокацию у российского мемориала
30 августа 2025, 22:41
"Они написали, что это не будет на памятнике, что это будет рядом, но даже рядом такого делать нельзя, за это город может получить штраф до 16,6 тысячи евро… Город сделал ошибку, по закону у них была возможность отказать в проведении акции в этом месте и сказать, чтобы они нашли другое, это был бы нормальный процесс", - добавил Рябов.
Он отметил, что люди в Словакии "не могут поверить, что в XXI веке фашистскими лозунгами могут закрыть памятник против фашизма", и очень расстроены случившимся.
Памятник, установленный на центральной площади Кошице в 1945 году в память о погибших при освобождении города советских солдатах, неоднократно повреждали, его обливали краской, ломали советские символы: звезды, серп и молот. Рябов в мае 2025 года инициировал петицию за сохранение и охрану памятника, ее подписали более 10 тысяч человек. Документ был передан властям города.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Во Львовской области демонтируют мемориал "Вечный огонь"
28 июля 2025, 21:20
 
В миреКошицеСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала