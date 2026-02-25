Проукраински настроенные граждане атаковали советский мемориал в Словакии

БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Проукраински настроенные граждане в словацком городе Кошице устроили акцию, закрыв транспарантами памятник советский воинам-освободителям, нарушив тем самым словацкое законодательство, сообщил РИА Новости активист Александр Рябов.

"Вчера произошла очередная атака на памятник, там давно ничего такого не происходило и было спокойно, атака произошла с разрешения официальных органов города", - сказал Рябов.

Он рассказал, что проукраински настроенные граждане во вторник пришли к расположенному в центре города Кошице советскому мемориалу и попытались закрыть памятник транспарантами, оформленными в цветах украинского флага, на некоторых из них были написаны бандеровские лозунги.

"Они могли собраться где угодно, собраться на площади в городе Кошице, два года назад я записал видео (подобной акции - ред.), но там никого не было. Они очень хотели быть замеченными людьми, поэтому они не выбрали обычное место, где можно выступать, а специально сделали такую провокацию", - сказал Рябов.

Он пояснил, что такие действия могут иметь юридические последствия как для организаторов акции, так и для властей города, поскольку памятные места в Словакии защищены законом. По словам Рябова, инициаторы данного мероприятия ввели город в заблуждение, указав, что будут проводить свою акцию рядом, а не прямо на мемориале.

"Они написали, что это не будет на памятнике, что это будет рядом, но даже рядом такого делать нельзя, за это город может получить штраф до 16,6 тысячи евро… Город сделал ошибку, по закону у них была возможность отказать в проведении акции в этом месте и сказать, чтобы они нашли другое, это был бы нормальный процесс", - добавил Рябов.

Он отметил, что люди в Словакии "не могут поверить, что в XXI веке фашистскими лозунгами могут закрыть памятник против фашизма", и очень расстроены случившимся.