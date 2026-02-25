Рейтинг@Mail.ru
На Западе ужаснулись заявлению Зеленского о территориях - РИА Новости, 25.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 25.02.2026 (обновлено: 15:47 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/mema-2076552376.html
На Западе ужаснулись заявлению Зеленского о территориях
На Западе ужаснулись заявлению Зеленского о территориях - РИА Новости, 25.02.2026
На Западе ужаснулись заявлению Зеленского о территориях
Заявление Владимира Зеленского о территориях стало свидетельством катастрофического провала НАТО, написал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы"... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T08:31:00+03:00
2026-02-25T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
нато
россия
украина
в мире, россия, украина, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
На Западе ужаснулись заявлению Зеленского о территориях

Мема: заявление Зеленского о территориях стало свидетельством провала НАТО

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о территориях стало свидетельством катастрофического провала НАТО, написал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Сам Зеленский заявил, что людей недостаточно, чтобы вернуть территории, он попросил больше оружия и денег. Стратегия провала продолжается, дипломатия презирается как инструмент слабых, и Россия продолжает добиваться своих целей. Это катастрофический провал для всей НАТО, которая должна понять на данном этапе, что стратегическое поражение России на Украине невозможно", — говорится в публикации.
Политик добавил, что европейские лидеры, которые до сих пор заявляют о возможной победе Киева, потеряли связь с реальностью.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
