МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о территориях стало свидетельством катастрофического провала НАТО, написал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Сам Зеленский заявил, что людей недостаточно, чтобы вернуть территории, он попросил больше оружия и денег. Стратегия провала продолжается, дипломатия презирается как инструмент слабых, и Россия продолжает добиваться своих целей. Это катастрофический провал для всей НАТО, которая должна понять на данном этапе, что стратегическое поражение России на Украине невозможно", — говорится в публикации.
Политик добавил, что европейские лидеры, которые до сих пор заявляют о возможной победе Киева, потеряли связь с реальностью.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.