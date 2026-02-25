Рейтинг@Mail.ru
Шейнбаум рассказала о координации с США по ситуации в Мексике - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/meksika-2076710116.html
Шейнбаум рассказала о координации с США по ситуации в Мексике
Шейнбаум рассказала о координации с США по ситуации в Мексике - РИА Новости, 25.02.2026
Шейнбаум рассказала о координации с США по ситуации в Мексике
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили недавние беспорядки в Мексике,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:52:00+03:00
2026-02-25T17:52:00+03:00
в мире
мексика
сша
клаудия шейнбаум
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017297885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29e4b054614a528c49d3d8dcd648871b.jpg
https://ria.ru/20260225/voyna-2076416863.html
мексика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017297885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72b4671a3c1bf0e30fac4e98498ed83d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, сша, клаудия шейнбаум, дональд трамп
В мире, Мексика, США, Клаудия Шейнбаум, Дональд Трамп
Шейнбаум рассказала о координации с США по ситуации в Мексике

Шейнбаум рассказала о хорошей координации с США по ситуации в Мексике

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 25 фев - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили недавние беспорядки в Мексике, помощь со стороны США и обмен разведданными.
"Он позвонил мне вчера или позавчера — короткий, восьмиминутный разговор, чтобы спросить, что происходит в Мексике, как обстоят дела. Всё в порядке, и я рассказала ему, как проходила операция, что у нас была помощь в разведке со стороны правительства Соединённых Штатов, что координация идёт очень хорошо", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Вторая мексиканская война: Украина ударила в подбрюшье США
Вчера, 08:00
 
В миреМексикаСШАКлаудия ШейнбаумДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала