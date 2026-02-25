Россиянин рассказал об обстановке в магазинах в Мексике после беспорядков

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Очереди в магазины в мексиканском Пуэрто-Вальярте после двухдневного закрытия на фоне беспорядков достигают около 100-150 метров, сообщил РИА Новости находящийся в штате Халиско россиянин.

Ранее минобороны Мексики заявило о ликвидации предполагаемого лидера картеля "Новое поколение Халиско" Эль Менчо. После этого в ряде городов произошли поджоги автомобилей, дорожные блокады и нападения на силовиков.

"Постепенно стали магазины некоторые открываться. Очереди там по 100-150 метров", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, во время беспорядков сжигали только транспорт на дорогах: фуры, автобусы, простые авто.

"Из недвижимости поджигали только магазины сети Oxxo. Много их выгорело", - добавил он.

При этом, как отметил россиянин, в центре города, в районе набережной, столкновений не было.

"Столкновений и беспорядков не было в нашем районе, в центре, на набережной. Просто все по домам разошлись. На улицах пусто было. Если по сторонам посмотреть, то больше десяти столбов дыма было, то есть много источников горения. И так почти весь день", - сообщил он.