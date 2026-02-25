Рейтинг@Mail.ru
Россиянин рассказал об обстановке в магазинах в Мексике после беспорядков
25.02.2026
Россиянин рассказал об обстановке в магазинах в Мексике после беспорядков
Россиянин рассказал об обстановке в магазинах в Мексике после беспорядков
Россиянин рассказал об обстановке в магазинах в Мексике после беспорядков
Очереди в магазины в мексиканском Пуэрто-Вальярте после двухдневного закрытия на фоне беспорядков достигают около 100-150 метров, сообщил РИА Новости...
Россиянин рассказал об обстановке в магазинах в Мексике после беспорядков

Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо
© AP Photo / Alfredo Valadez
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Очереди в магазины в мексиканском Пуэрто-Вальярте после двухдневного закрытия на фоне беспорядков достигают около 100-150 метров, сообщил РИА Новости находящийся в штате Халиско россиянин.
Ранее минобороны Мексики заявило о ликвидации предполагаемого лидера картеля "Новое поколение Халиско" Эль Менчо. После этого в ряде городов произошли поджоги автомобилей, дорожные блокады и нападения на силовиков.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В РСТ рассказали, сколько россиян могут находиться в Мексике
23 февраля, 10:07
"Постепенно стали магазины некоторые открываться. Очереди там по 100-150 метров", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, во время беспорядков сжигали только транспорт на дорогах: фуры, автобусы, простые авто.
"Из недвижимости поджигали только магазины сети Oxxo. Много их выгорело", - добавил он.
При этом, как отметил россиянин, в центре города, в районе набережной, столкновений не было.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Американцы звонят в Госдеп, чтобы узнать, как уехать из Мексики, пишут СМИ
24 февраля, 17:34
"Столкновений и беспорядков не было в нашем районе, в центре, на набережной. Просто все по домам разошлись. На улицах пусто было. Если по сторонам посмотреть, то больше десяти столбов дыма было, то есть много источников горения. И так почти весь день", - сообщил он.
Магазины и заведения общепита, по его словам, были закрыты в воскресенье и понедельник.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Президент Мексики призвала граждан сохранять спокойствие
23 февраля, 00:55
 
В мире, Халиско, Мексика, Беспорядки в Мексике
 
 
