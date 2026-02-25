https://ria.ru/20260225/meksika-2076555663.html
Россиянин рассказал об обстановке в магазинах в Мексике после беспорядков
Россиянин рассказал об обстановке в магазинах в Мексике после беспорядков
Россиянин рассказал об обстановке в магазинах в Мексике после беспорядков
Очереди в магазины в мексиканском Пуэрто-Вальярте после двухдневного закрытия на фоне беспорядков достигают около 100-150 метров, сообщил РИА Новости...
халиско
мексика
Россиянин рассказал об обстановке в магазинах в Мексике после беспорядков
РИА Новости: очереди в магазинах Мексики достигают 150 метров после беспорядков
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Очереди в магазины в мексиканском Пуэрто-Вальярте после двухдневного закрытия на фоне беспорядков достигают около 100-150 метров, сообщил РИА Новости находящийся в штате Халиско россиянин.
Ранее минобороны Мексики
заявило о ликвидации предполагаемого лидера картеля "Новое поколение Халиско" Эль Менчо. После этого в ряде городов произошли поджоги автомобилей, дорожные блокады и нападения на силовиков.
"Постепенно стали магазины некоторые открываться. Очереди там по 100-150 метров", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, во время беспорядков сжигали только транспорт на дорогах: фуры, автобусы, простые авто.
"Из недвижимости поджигали только магазины сети Oxxo. Много их выгорело", - добавил он.
При этом, как отметил россиянин, в центре города, в районе набережной, столкновений не было.
"Столкновений и беспорядков не было в нашем районе, в центре, на набережной. Просто все по домам разошлись. На улицах пусто было. Если по сторонам посмотреть, то больше десяти столбов дыма было, то есть много источников горения. И так почти весь день", - сообщил он.
Магазины и заведения общепита, по его словам, были закрыты в воскресенье и понедельник.