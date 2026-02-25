Мишустин отметил роль Медведева в борьбе с нелегальной миграцией

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил роль заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в работе над пресечением нелегальной миграции в России.

Он подчеркнул, что Медведев на стратегических сессиях по теме миграции очень активно поработал с коллегами.