"Мир невозможен": на Западе резко ответили на слова Медведева о Зеленском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:38 25.02.2026
"Мир невозможен": на Западе резко ответили на слова Медведева о Зеленском
"Мир невозможен": на Западе резко ответили на слова Медведева о Зеленском - РИА Новости, 25.02.2026
"Мир невозможен": на Западе резко ответили на слова Медведева о Зеленском
Слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о Владимире Зеленском показывают, что при нынешнем главе киевского режима Украина трагически... РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александр меркурис
владимир зеленский
дмитрий медведев
киев
россия
украина
киев
"Мир невозможен": на Западе резко ответили на слова Медведева о Зеленском

Аналитик Меркурис: Зеленский, продолжая войну, лишает Украину независимости

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о Владимире Зеленском показывают, что при нынешнем главе киевского режима Украина трагически утратила свою независимость, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"С точки зрения Медведева, да и с точки зрения России, долгосрочный мир невозможен, пока Владимир Зеленский остается главой Украины. <…> Медведев вчера предупредил Зеленского: "Смотри, это тебе ничем хорошим не кончится. Если ты попытаешься остаться и держаться в Киеве, то за тобой придут. Либо мы придем за тобой, как за Гитлером, либо твои же люди придут за тобой, как за Муссолини". Так что Медведев говорит о том, что пока Зеленский находится у власти, независимость самой Украины находится под вопросом", — рассказал эксперт.
Сотрудники полиции на месте взрывов во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Украины не будет": в США поразились тому, что разгорелось во Львове
Вчера, 02:20
По его мнению, ключевая проблема заключается в непонимании Зеленского, что его действия губительны для судьбы собственной страны.
«
"А Украина, таким образом, из-за своей слабости, сейчас находится именно в той точке, где та самая независимость, о которой говорит Зеленский, находится под угрозой. <…> И это трагедия, что Зеленский не может этого понять, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше ставится под сомнение независимость Украины", — добавил Меркурис.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Не по плану": на Западе рассказали о панике на Украине из-за референдума
Вчера, 01:31
Ранее Медведев также назвал Владимира Зеленского полезным идиотом, заявив, что чем дольше тот у власти, тем меньше становится территория Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександр МеркурисВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевКиев
 
 
Заголовок открываемого материала