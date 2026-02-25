МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о Владимире Зеленском показывают, что при нынешнем главе киевского режима Украина трагически утратила свою независимость, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"С точки зрения Медведева, да и с точки зрения России, долгосрочный мир невозможен, пока Владимир Зеленский остается главой Украины. <…> Медведев вчера предупредил Зеленского: "Смотри, это тебе ничем хорошим не кончится. Если ты попытаешься остаться и держаться в Киеве, то за тобой придут. Либо мы придем за тобой, как за Гитлером, либо твои же люди придут за тобой, как за Муссолини". Так что Медведев говорит о том, что пока Зеленский находится у власти, независимость самой Украины находится под вопросом", — рассказал эксперт.
По его мнению, ключевая проблема заключается в непонимании Зеленского, что его действия губительны для судьбы собственной страны.
«
"А Украина, таким образом, из-за своей слабости, сейчас находится именно в той точке, где та самая независимость, о которой говорит Зеленский, находится под угрозой. <…> И это трагедия, что Зеленский не может этого понять, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше ставится под сомнение независимость Украины", — добавил Меркурис.