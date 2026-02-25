https://ria.ru/20260225/medal-2076637331.html
Глава Крыма вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорру РИА Новости
Глава Крыма вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорру РИА Новости - РИА Новости, 25.02.2026
Глава Крыма вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорру РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:56:00+03:00
2026-02-25T13:56:00+03:00
2026-02-25T13:56:00+03:00
сергей аксенов (политик)
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076636352_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a53aef5af8f38a5d6844645e9b674a12.jpg
https://ria.ru/20250115/nagrada-1993841888.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076636352_32:0:1169:853_1920x0_80_0_0_5018b482a19a3170caf83144e6fb68c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), республика крым
Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Глава Крыма вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорру РИА Новости
Глава Крыма Аксенов вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорру РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому.
"Вручил государственную награду Республики Крым – медаль "За мужество и доблесть" – известному фотокорреспонденту, талантливому и мужественному человеку Константину Владимировичу Михальчевскому", - написал Аксенов в своем канале на платформе Мах.
В феврале и марте 2014 года Константин Михальчевский ярко проявил эти качества, выполняя свой профессиональный долг, был в самом центре событий и много сделал для объективного освещения Крымской весны, отметил глава региона.
Аксенов поблагодарил фотокорреспондента РИА Новости за высокий профессионализм, смелость и личное мужество.
Михальчевский имеет высокие награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга в зоне СВО: в 2023 году указом президента награжден орденом Мужества, а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.