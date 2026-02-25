Глава Крыма вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорру РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому.

"Вручил государственную награду Республики Крым – медаль "За мужество и доблесть" – известному фотокорреспонденту, талантливому и мужественному человеку Константину Владимировичу Михальчевскому", - написал Аксенов в своем канале на платформе Мах.

В феврале и марте 2014 года Константин Михальчевский ярко проявил эти качества, выполняя свой профессиональный долг, был в самом центре событий и много сделал для объективного освещения Крымской весны, отметил глава региона.

Аксенов поблагодарил фотокорреспондента РИА Новости за высокий профессионализм, смелость и личное мужество.