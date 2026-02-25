Рейтинг@Mail.ru
Глава Крыма вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорру РИА Новости
13:56 25.02.2026
Глава Крыма вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорру РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому.
Глава Крыма вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорру РИА Новости

Глава Крыма Аксенов вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорру РИА Новости

© Фото : пресс-служба главы Республики КрымГлава Крыма Сергей Аксенов вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил медаль За мужество и доблесть фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : пресс-служба главы Республики Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил медаль "За мужество и доблесть" фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому.
"Вручил государственную награду Республики Крым – медаль "За мужество и доблесть" – известному фотокорреспонденту, талантливому и мужественному человеку Константину Владимировичу Михальчевскому", - написал Аксенов в своем канале на платформе Мах.
В феврале и марте 2014 года Константин Михальчевский ярко проявил эти качества, выполняя свой профессиональный долг, был в самом центре событий и много сделал для объективного освещения Крымской весны, отметил глава региона.
Аксенов поблагодарил фотокорреспондента РИА Новости за высокий профессионализм, смелость и личное мужество.
Михальчевский имеет высокие награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга в зоне СВО: в 2023 году указом президента награжден орденом Мужества, а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
