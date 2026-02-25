Мбаппе пропустит ответный матч "Реала" против "Бенфики" в ЛЧ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не включен в заявку на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.

Мбаппе 27 лет. В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах и забил 38 голов. Его клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков за 25 матчей.