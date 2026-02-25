Мбаппе пропустит ответный матч "Реала" против "Бенфики" в ЛЧ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не включен в заявку на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Встреча состоится в среду и начнется в 23:00 по московскому времени. Первый матч, прошедший 17 февраля в Лиссабоне, завершился победой "Реала" со счетом 1:0.
17 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
По информации L'Equipe, 24 февраля нападающий почувствовал боль в колене во время утренней тренировки и завершил занятия досрочно. Испанское издание Marca сообщило, что в клубе приняли решение, что Мбаппе, помимо пропущенного матча с "Бенфикой", также получит десять дней отдыха для полного восстановления. Таким образом, француз также не сыграет в двух следующих турах чемпионата Испании - дома против "Хетафе" и на выезде против "Сельты".
Мбаппе 27 лет. В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах и забил 38 голов. Его клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков за 25 матчей.