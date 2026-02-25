Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе пропустит ответный матч "Реала" против "Бенфики" в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:28 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/mbappe-2076647885.html
Мбаппе пропустит ответный матч "Реала" против "Бенфики" в ЛЧ
Мбаппе пропустит ответный матч "Реала" против "Бенфики" в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Мбаппе пропустит ответный матч "Реала" против "Бенфики" в ЛЧ
Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не включен в заявку на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T14:28:00+03:00
2026-02-25T14:28:00+03:00
футбол
килиан мбаппе
реал мадрид
бенфика
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069187897_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_2dfcb66fed3c6d62925b415d9adae456.jpg
https://ria.ru/20260225/koutino-2076646136.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069187897_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_9edd8d234e923fe89f98ad81808fd1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
килиан мбаппе, реал мадрид, бенфика, лига чемпионов уефа
Футбол, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА
Мбаппе пропустит ответный матч "Реала" против "Бенфики" в ЛЧ

Мбаппе не попал в заявку "Реала" на ответный матч против "Бенфики" в ЛЧ

© Фотография из соцсетейКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не включен в заявку на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Встреча состоится в среду и начнется в 23:00 по московскому времени. Первый матч, прошедший 17 февраля в Лиссабоне, завершился победой "Реала" со счетом 1:0.
Лига чемпионов УЕФА
17 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бенфика
0 : 1
Реал Мадрид
50‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По информации L'Equipe, 24 февраля нападающий почувствовал боль в колене во время утренней тренировки и завершил занятия досрочно. Испанское издание Marca сообщило, что в клубе приняли решение, что Мбаппе, помимо пропущенного матча с "Бенфикой", также получит десять дней отдыха для полного восстановления. Таким образом, француз также не сыграет в двух следующих турах чемпионата Испании - дома против "Хетафе" и на выезде против "Сельты".
Мбаппе 27 лет. В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах и забил 38 голов. Его клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков за 25 матчей.
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Экс-игрок ЦСКА заявил, что Коутиньо станет тормозом для команды
Вчера, 14:23
 
ФутболКилиан МбаппеРеал МадридБенфикаЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала