Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через Max

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россияне могут за 5 минут разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через национальную платформу Max - для этого нужно зарегистрироваться в мессенджере и подтвердить личность с помощью биометрии или смс-кода, рассказал РИА Новости специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.

"Разблокировать аккаунт на "Госуслугах" можно через приложение Max за 5 минут: скачиваете Max из RuStore или App Store, входите по номеру телефона, вводя смс-код или по биометрии", - сказал он.

Далее в разделе "Госуслуги" нужно найти пункт "Разблокировать профиль или восстановить доступ" и еще раз подтвердить личность с помощью биометрии или смс.

Эксперт уточнил, что при подозрении на мошенничество может потребоваться селфи с паспортом или короткое видео. Если аккаунт был подтвержден и привязан номер или биометрия, то блокировка снимается почти сразу.

Однако если причина серьезная (массовые попытки входа, утечка данных), быстрая разблокировка может не сработать и нужно будет ждать проверки до 72 часов.