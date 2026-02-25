https://ria.ru/20260225/max-2076761805.html
Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через Max
Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через Max - РИА Новости, 25.02.2026
Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через Max
Россияне могут за 5 минут разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через национальную платформу Max - для этого нужно зарегистрироваться в мессенджере и... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:42:00+03:00
2026-02-25T22:42:00+03:00
2026-02-25T22:42:00+03:00
технологии
мессенджер max
госуслуги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072766399_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d7609e88a3a1a1b748315eb2b513bd4.jpg
https://ria.ru/20260225/max--2076578086.html
https://ria.ru/20250815/gosuslugi-2035524084.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072766399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3ddfd6f53b40b292c0af9366193a643.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мессенджер max, госуслуги
Технологии, Мессенджер Max, Госуслуги
Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через Max
Истомин: россияне за 5 минут могут разблокировать аккаунт на "Госуслугах" в Max
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россияне могут за 5 минут разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через национальную платформу Max - для этого нужно зарегистрироваться в мессенджере и подтвердить личность с помощью биометрии или смс-кода, рассказал РИА Новости специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.
"Разблокировать аккаунт на "Госуслугах" можно через приложение Max за 5 минут: скачиваете Max из RuStore или App Store, входите по номеру телефона, вводя смс-код или по биометрии", - сказал он.
Далее в разделе "Госуслуги" нужно найти пункт "Разблокировать профиль или восстановить доступ" и еще раз подтвердить личность с помощью биометрии или смс.
Эксперт уточнил, что при подозрении на мошенничество может потребоваться селфи с паспортом или короткое видео. Если аккаунт был подтвержден и привязан номер или биометрия, то блокировка снимается почти сразу.
Однако если причина серьезная (массовые попытки входа, утечка данных), быстрая разблокировка может не сработать и нужно будет ждать проверки до 72 часов.
Истомин пояснил, что блокировка аккаунта на госпортале обычно происходит из-за подозрения в мошенничестве, попытки входа с чужого устройства, массовых запросов данных или утечки пароля.