Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через Max - РИА Новости, 25.02.2026
22:42 25.02.2026
Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через Max
Россияне могут за 5 минут разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через национальную платформу Max - для этого нужно зарегистрироваться в мессенджере и... РИА Новости, 25.02.2026
Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через Max

Мессенджер Max
Мессенджер Max - 25.02.2026
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россияне могут за 5 минут разблокировать аккаунт на "Госуслугах" через национальную платформу Max - для этого нужно зарегистрироваться в мессенджере и подтвердить личность с помощью биометрии или смс-кода, рассказал РИА Новости специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.
"Разблокировать аккаунт на "Госуслугах" можно через приложение Max за 5 минут: скачиваете Max из RuStore или App Store, входите по номеру телефона, вводя смс-код или по биометрии", - сказал он.
Далее в разделе "Госуслуги" нужно найти пункт "Разблокировать профиль или восстановить доступ" и еще раз подтвердить личность с помощью биометрии или смс.
Эксперт уточнил, что при подозрении на мошенничество может потребоваться селфи с паспортом или короткое видео. Если аккаунт был подтвержден и привязан номер или биометрия, то блокировка снимается почти сразу.
Однако если причина серьезная (массовые попытки входа, утечка данных), быстрая разблокировка может не сработать и нужно будет ждать проверки до 72 часов.
Истомин пояснил, что блокировка аккаунта на госпортале обычно происходит из-за подозрения в мошенничестве, попытки входа с чужого устройства, массовых запросов данных или утечки пароля.
Технологии Мессенджер Max Госуслуги
 
 
